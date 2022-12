Juventus, la cessione di Vlahovic è realtà: “Lo prendiamo”

Nonostante un campionato del mondo deludente e una serie A piena di intoppi, Dusan Vlahovic resta al centro di tante trattative.

L’attaccante serbo, arrivato alla Juventus nella finestra di mercato del gennaio 2021, è nel mirino di tante squadre ma una in particolare avrebbe accentuato la corte nei suoi riguardi, convincendolo a dire sì.

L’ex Fiorentina da oltre due anni rappresenta uno dei focus di mercato. I bianconeri, per accertarsi di arrivare in Champions, circa dodici mesi fa investirono 81,6 milioni (più 10 di bonus, ndr) sulla punta di Belgrado.

La punta serba giocherà in Premier

Il suo addio alla Fiorentina incendiò la finestra invernale di mercato 2021, alla fine però sia la Juventus sia Commisso furono soddisfatti. Con i bianconeri infatti, in soli cinque mesi, in 15 gare di serie A, l’attaccante mise a segno sette gol e 1 assist. Il suo contributo fu determinante per la corsa Champions.

Nella prima parte di stagione, il suo rendimento è stato limitato dalla pubalgia. In 10 gare da titolare ha messo a segno sei reti e 1 assit. Proprio i suoi problemi fisici, hanno fatto sì che la Juventus lo mettesse sul mercato, fortunatamente per lei le pretendenti non mancano, con l’Arsenal in prima fila.

L’Arsenal vuole Vlahovic

Primo in classifica con 37 punti in 14 giornate, l’Arsenal avrebbe deciso di investire sul mercato, facendo sorridere proprio la Juventus. Secondo quanto riportato infatti dal portale britannico ‘Mirror’, il tecnico dei londinesi, Mikel Arteta, avrebbe ammesso di essere interessato all’attaccante. Secondo il foglio inglese, l’affare sarebbe ad uno stato avanzato.

Il tecnico dei Gunners ha scelto Vlahovic

Stando infatti alla ricostruzione del portale estero, Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, starebbe spingendo con la società proprio per arrivare al giocatore della Juventus già nella prossima finestra di mercato. L’ex centrocampista è consapevole di quanto dura sia la Premier e non vuole lasciare nulla di intentato. Stando al ‘Mirror,’ Arteta avrebbe rivelato la volontà dei lancieri di acquistare un attaccante da utilizzare da gennaio 2022 al posto dell’infortunato Gabriel Jesus.

Arteta vuole una punta per gennaio 2022

Queste le dichiarazioni di Arteta al quotidiano britannico: “La finestra invernale di calciomercato è un’opzione che stiamo valutando“. Insomma, il mercato va sfruttato e lo spagnolo avrebbe indicato nella punta della Juventus una priorità assoluta. A queto punto resta da capire l’entità della transazione.

Come detto, un anno fa la Juventus ha investito oltre 80 milioni su Vlahovic, la Vecchia Signora non può permettersi minusvalenze sul mercato, anzi. Ovvio che per meno di 90, 100 milioni il giocatore non si muove. In merito all’ingaggio, lo stesso fino al 2026 ha un ingaggio da 7 milioni etti a stagioni, circa 12,95 lordi.