Juventus, colpo a gennaio dal Valladolid: la mossa

Si avvinca gennaio e la sessione di calciomercato, la Juventus pensa al colpo dal Valladolid per rinforzarsi, la strategia dei bianconeri.

Si avvicina la ripresa del campionato. La Serie A riaprirà ufficialmente i suoi battenti il prossimo 4 gennaio e la Juventus di Max Allegri non fa eccezione. Ripartiranno dallo ‘Zini’ i bianconeri. Dalla sfida con la Cremonese di Massimiliano Alvini, in cerca di punti salvezza.

Ma con l’anno nuovo sarà tempo anche di calciomercato e nella sessione invernale si cercherà di accontentare il tecnico, ma la nuova dirigenza della Vecchia Signora non ha la becchetta magica. Servirà almeno una cessione per finanziare nuovi eventuali colpi in entrata. La Juventus però si sta già guardando intorno, alla ricerca di possibili occasioni invernali e la lista dei desideri bianconera contiene già più di un nome.

Calciomercato Juventus: un obiettivo in Spagna

Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, da Torino starebbero guadando alla Spagna con molto interesse. Si cercano rinforzi per le fasce per gennaio, per far contento Allegri, è il preferito in questo caso è Ivan Fresneda del Valladolid. Diciottenne terzino destro, originario di Madrid, che vanta già 6 presenze ne LaLiga in questo inizio di stagione. Quattro le presenze da titolare, le altre due da subentrato. In mezzo qualche panchina e un infortunio alla coscia che gli ha fatto saltare 3 partite di campionato.

C’è però un problema, il baby talento spagnolo ha un prezzo alto, molto alto. E i tempi sono quelli che sono. Il calciatore però resta in ogni caso nel mirino degli uomini mercato bianconeri, soprattutto in ottica futura. La clausola rescissoria del ragazzo si aggira intorno ai 30 milioni di euro. La Juventus punta a strapparlo al Valladolid con un’offerta da 15 milioni di euro più bonus e magari una percentuale sulla futura rivendita.

Come detto però serve una cessione e il più sacrificabile, stando sempre alla stessa fonte, è Weston McKennie. Lo statunitense vanta diverse pretendenti in Europa e con il rientro di Paul Pogba dovrebbe avere meno spazio. La squadra che ha alzato il pressing sull’ex Schalke 04 è il Borussia Dortmund. I gialloneri di Germania sono la squadra più interessata alla mezzala e a gennaio dovrebbero essere approfonditi i discorsi tra la parti, alla ricerca di un accordo.

Juve: colpo Fresneda a Gennaio con la cessione di Weston McKennie

Soldi che potrebbero poi essere dirottatati per arrivare a Fresneda, l’obiettivo numero uno per rinforzare la fascia destra. Le alternative però non mancano. Tuttosport, infatti, riporta anche i nomi di Joakim Maehle, in uscita dall’Atalanta che la Dea valuta 15 milioni di euro, e Rick Karsdorp. L’olandese è l’opzione low cost, in rotta di collisione con José Mourinho, nonostante i tentativi della Roma di mediazione tra le parti.

La Juventus è all’opera quindi, gennaio si avvicina e l’intenzione è quella di riuscire a piazzare uno, o più colpi, a partire dalla fasce. Prima però servirà una partenza per riuscire a mettere insieme un tesoretto da spendere in base alle indicazioni di Allegri. Fresneda resta un obiettivo concreto, i bianconeri infatti, ragionano anche in ottica futura.