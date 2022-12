Juventus: Vlahovic operato, i tempi di recupero

Dusan Vlahovic si è operato, un problema in più per la Juventus in vista della ripartenza del campionato. I tempi di recupero.

La Juventus continua a fare i conti con l’infermeria e gli infortuni. Qualcosa che ha caratterizzato tutta la prima parte di stagione bianconera, fino allo stop per il Mondiale. E che ha costretto Max Allegri a schierare calciatori in ruoli diversi da quelli abituali. Puntando anche sui giovani e ricevendo buone risposte sia da Miretti, che da Fagioli. Senza dimenticare le prove di Soulè o Iling-Junior.

Il tecnico bianconero però, sperava di poter contare sull’intera rosa a disposizione una volta terminata la rassegna iridata di Qatar 2022. Ma purtroppo non sarà così. Federico Chiesa, tornato dopo oltre dieci mesi di stop per via dell’infortunio al ginocchio, è di nuovo alle prese con un affaticamento.

Vlahovic e Pogba alle prese con gli infortuni

Si aspettavano buone notizie anche da Paul Pogba, che ha saltato i match con la Juventus, così come il Mondiale con la Francia. Il Polpo si è operato al al menisco lo scorso ottobre, ma dovrebbe tornare in campo soltanto a febbraio. Tempi lunghi, anche a causa di errate valutazioni sia del ragazzo, sia della società.

L’altra nota dolente, la più recente, è quella che porta a Dusan Vlahovic. La pubalgia ha letteralmente tormentato l’attaccante, che però non si è risparmiato nemmeno con la Serbia quando è stato chiamato in causa. Segnando anche un goal contro la Svizzera. Il problema fisico però ha inciso su questi primi mesi di stagione, in bianconero non ha brillato.

In realtà non è stata mai fatta chiarezza attorno alle condizioni dell’attaccante ex Fiorentina. La pubalgia non cede di un millimetro compromettendo la sua forma fisica, Vlahovic al 100% della condizione atletica dalle parti di Torino non è mai stato visto. E ad oggi resta il mistero sulla data di rientro.

Una situazione che non piace né alla società, né tantomeno a Max Allegri, che invece vorrebbe averlo al meglio, in vista della ripartenza del campionato. Ripresa fissata per il prossimo 4 gennaio contro la Cremonese di Massimiliano Alvini, allo stadio ‘Zini’. Luca Momblano, intervenuto durante la diretta Twitch di Juventibus, ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del calciatore.

Juventus, infortunio Vlahovic: il serbo si è operato

In estate Dusan Vlahovic si è operato, scegliendo il cosiddetto intervento “light”. Che però evidentemente non ha funzionato. Una situazione per certi versi molto simile a quella di Paul Pogba. Un errore di valutazione che la Juventus e il ragazzo stanno pagando a carissimo prezzo.

Resta da capire come riuscire a guarire nel minor tempo possibile. La pubalgia è un problema fisico particolare, che non dà garanzie sui tempi di recupero. Dipenderà dal calciatore e da quanto saprà gestirsi nelle prossime settimane. Per la Juventus resta quindi l’incognita Vlahovic, al netto delle tante voci di mercato che lo vedono diretto in premier League. I bianconeri e Allegri attendono, speranzosi di poter vedere finalmente l’attaccate serbo al meglio della condizione atletica.