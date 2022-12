L’Inter si muove, arriva dalla Premier

L’Inter guarda alla Premier League per rinforzarsi, il prossimo colpo dei nerazzurri potrebbe arrivare dalla Premier League.

Si appresta a tornare in campo l’Inter di Simone Inzaghi. Alla ripartenza del campionato, infatti, sarà subito big match. La prima partita dopo la sosta coinciderà con la sfida al Napoli di Luciano Spalletti, capolista della Serie A e con ben otto punti di vantaggio dal Milan secondo. I nerazzurri, invece, hanno 11 lunghezze di distacco.

Match da non fallire. Skriniar e compagni hanno un solo risultato a disposizione per non perdere ulteriore terreno. Un’eventuale sconfitta complicherebbe tantissimo il sogno scudetto e l’operazione rimonta, tramonterebbe prima d’iniziare. Eppure l’Inter si muove anche in vista della sessione invernale di calciomercato.

Handanovic, da titolare a riserva e il possibile addio

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla squadra meneghina e l’interesse per un nuovo portiere. I nerazzurri ripartiranno in campionato con Onana tra i pali, l’ex Ajax è ormai il titolare, con Samir Handanovic retrocesso a riserva. E proprio l’estremo difensore sloveno sembra essere sempre più in bilico.

Il camerunese, da numero uno di Champions, si è preso anche il campionato. Così, nella testa di Handanovic c’è ormai un dubbio: restare rinnovando il suo contratto, accettando il ruolo da comprimario. Oppure cercare un’altra occasione. Magari in una squadra di livello inferiore, per tornare a fare il titolare nonostante l’età.

L’Inter, stando sempre alla stessa fonte, starebbe vagliando diversi nomi. Uno di questi è Sommer, portiere della Svizzera e del Borussia Moenchengladbach. Ma in questo caso c’è da fare i conti con il Bayern Monaco e l’infortunio di Neuer. Concorrenza difficile da battere. L’altra pista di mercato per i nerazzurri porta in Premier League, al Bournemouth e a Neto.

Il portiere brasiliano è una vecchia conoscenza della Serie A, dato che in carriera ha già giocato in Italia, con la Fiorentina e con la Juventus. Ed è inoltre abituato a fare il secondo dato che sia in bianconero, che a Barcellona (dove ha giocato dopo la tappa a Torino) ha fatto il secondo.

Occasione Neto dalla Premier League

Il Corriere dello Sport riporta che il club di viale Liberazione ha, almeno per il momento, strada libera per l’estremo difensore brasiliano. La sua esperienza in Premier League non è stata fortunata, non avendo il posto assicurato nemmeno al Bournemouth. A 33 anni però viene considerato dall’Inter un’occasione, dato che già conosce la Serie A ed è abituato a giocarsi il posto.

Resta sullo sfondo anche l’ipotesi legata all’Italia. Anche se più complicata, perché i nerazzurri guadano agli svincolati. Neto, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno 2023 con la squadra inglese. Cragno, invece, ha un contratto in essere con il Monza e con la salvezza il club brianzolo dovrà riscattarlo dal Cagliari. Arrivata in biancorosso per fare il titolare si è ritrovato a ricoprire il ruolo di riserva di lusso.