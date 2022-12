Calciomercato: affare Muriel chiuso, svelato dove giocherà nel 2023

Resta uno dei nomi più chiacchierati in ottica calciomercato, il futuro di Luis Muriel sarebbe stato deciso dall’Atalanta. I dettagli.

Sì avvicina la ripartenza del Campionato. La Serie A si era fermata per lasciare il passo ai Mondiali in Qatar. La Coppa del Mondo, al termine di una partita storica con la Francia, è stata alzata al cielo dall’Argentina di Lionel Messi. Con il nuovo anno si tornerà in campo, riprendendo dalla sedicesima giornata.

Ovviamente non fa eccezione l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La Dea il 4 gennaio sarà di scena a La Spezia, al ‘Picco’, contro la squadra di Luca Gotti. Calcio d’inizio fissato per le 14:30. Sesta la squadra bergamasca in classifica, con tre sconfitte di fila nelle ultime 5 giornate di campionato prima della sosta (4 sconfitte e una sola vittoria).

Luis Muriel e il suo show nell’amichevole con il Betis

L’intenzione è ovviamente quella di ripartire alla grande, tornando a fare i tre punti. E le ultime indicazioni sui nerazzurri arrivano dall’ultima amichevole giocata. Vittoria di prestigio per l’Atalanta che a Siviglia supera 3-0 il Betis. Il grande protagonista è Luis Muriel che sblocca il risultato nel primo tempo con una conclusione al volo da fuori area.

E proprio l’attaccante colombiano resta uno dei nomi più chiacchierati in ottica calciomercato. Un rapporto particolare quello dell’attaccante con mister Gasperini. Il tecnico non ha mai nascosto di adorarlo per i suoi colpi e le sue giocate. Spesso però lo ha fatto partire dalla panchina, poco convinto dal ragazzo. Oppure sostituito a gara in corso. Inoltre gli infortuni, spesso, ci hanno messo lo zampino.

Eppure l’ultima partita disputata da Luis Muriel non è passata inosservata. I tifosi della Dea ormai hanno imparato ad apprezzare il suo talento. Contro il Betis ha tirato fuori un grandissimo goal che solo il colombiano poteva fare: certificando quanto di buono si è detto su di lui negli ultimi anni.

In primis che il numero 9 nerazzurro tecnicamente è ancora una pedina fondamentale per la squadra del Gasp, visto ciò che si è riscontrato nei mesi precedenti di campionato, magari usato a partita in corso, che a Bergamo è diventata la specialità della casa del colombiano. L’altra faccia della medaglia resta appunto il calciomercato.

Calciomercato, l’Atalanta ha scelto il futuro di Muriel

Luis Muriel non è esente da interessamenti, è stato così in passato e sarà così anche nel prossimo futuro. E le offerte, che potrebbero allontanarlo dalla corte nerazzurra, non mancheranno. Si era parlato della Roma di José Mourinho, ci aveva pensato la Juventus e magari il Milan visto l’infortunio di Origi potrebbe chiedere informazioni alla Dea.

Ma la priorità, sia quella del calciatore che quella dell’Atalanta, attualmente e quella di rimanere a Bergamo. Scelta ripagata? Tutto dipenderà da lui. Dalle prossime partite di campionato che giocherà I nerazzurri hanno bisogno del miglior Muriel, per tornare in alto in classifica e giocarsi un posto per l’Europa che conta. Lo sa anche Gian Piero Gasperini, che per ora, non sembra disposto a rinunciare a lui. Nonostante il calciomercato il futuro dell’attaccante sarà con l’Atalanta, anche con il contratto in scadenza nel 2023.