Calciomercato: Kroos in Serie A, il giocatore ha deciso

Il futuro di Toni Kroos è sempre più vicino ad essere definito: il calciatore tedesco ha preso una chiara decisione in vista del calciomercato estivo.

Il contratto di Toni Kroos è in scadenza nel 2023 e per il momento il rinnovo tanto atteso con il Real Madrid non è ancora arrivato. Questo consente a diversi club di sognare il centrocampista, ma le idee del tedesco sono ben chiare ed è stato direttamente Marca a svelarle in questa vigilia di Natale.

Secondo il quotidiano spagnolo, Kroos ha ormai deciso il suo futuro in vista del calciomercato estivo anche su un possibile passaggio in Serie A. Si tratta di una svolta sicuramente molto importante soprattutto in ottica del campionato italiano.

Mercato: futuro Kroos, la decisione del giocatore

Il centrocampista tedesco è in scadenza con il Real Madrid e per il momento il tanto atteso rinnovo non è arrivato. Sicuramente da parte dei Blancos non c’è intenzione di perdere forse uno dei migliori giocatori in rosa, ma per il momento ci sono soprattutto incertezze e questo rende sicuramente molto intrigante un suo passaggio in Serie A.

Secondo quanto riferito Marca, la decisione finale sul possibile addio al Real Madrid e un eventuale passaggio in Serie A di Kroos arriverà solamente dopo la fine del calciomercato invernale. Un passaggio che si tratta fondamentale anche per diversi club del nostro campionato che seguono da vicino il tedesco.

Per il momento, come detto, i discorsi sono rinviati. Kroos non ha nessuna intenzione di sciogliere i dubbi sul suo futuro nel giro di poco tempo e la discussione entrerà nel vivo solamente da febbraio. In quel momento l’entourage inizierà a discutere con il Real Madrid di un eventuale rinnovo e, in caso di fumata nera, si cercherà di capire anche eventuali offerte da parte di altri club. Naturalmente tutte le ipotesi sono sul tavolo e molto dipenderà dalla volontà del diretto interessato.

Ultime Kroos: le squadre di A su di lui

Il mancato rinnovo di Kroos con il Real Madrid apre le strade di un possibile approdo del calciatore in Serie A durante il calciomercato estivo. Sicuramente Inter e Juventus rappresentano una grande occasione per il tedesco per rilanciarsi dopo un periodo non facile.

Naturalmente restano possibili anche altre destinazioni e quindi vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. La decisione definitiva sarà presa solamente a febbraio e il Real Madrid in questa corsa resta in pole position considerando anche la volontà del club di proseguire l’avventura con il tedesco.

A febbraio la decisione definitiva da parte del giocatore. Kroos è pronto a sciogliere i dubbi sul suo futuro in vista del calciomercato estivo e la Serie A resta alla finestra sognando il grande colpo.