Calciomercato: novità Sabiri, colpo chiuso a 10 milioni

Tra le poche buone notizie della stagione della Sampdoria, Abdelhamid Sabiri potrebbe cambiare squadra già a gennaio. Nel suo destino una compagine della serie A.

Il fantasista marocchino, 26 anni compiuti il 28 novembre, ha il contratto in scadenza con la Sampdoria fino al 2025. Ciò nonostante, i blucerchiati, a causa anche della loro crisi finanziaria, potrebbero accettare la sua cessione.

Il club genovese infatti, è tra i più esposti con il Fisco, senza dimenticare le peripezie giudiziarie del suo presidente. Quindi, a prescindere dal recente provvedimento governativo che consentirà di dilazionare i versamenti Irpef in 60 rate mensili, la Sampdoria potrebbe utilizzare la cessione di Sabiri per fare cassa nel prossimo mercato.

Il fantasista nel mirino di un club di serie A

Il talento di Goulmina, nato in Marocco ma in possesso anche di un passaporto tedesco, è arrivato all’ombra della Lanterna dall’Ascoli. Per Sabiri primo passaggio nel mercato invernale in prestito nel gennaio 2022, per essere poi acquistao nella sessione di mercato successiva per 1 milione.

Per 10 anni, dal 2007 al 2017, Sabiri ha giocato in Germania. Dal 2017 al 2019 ha vestito la maglia degli inglesi dell’Huddersflied Town, in Championship. I britannici in quella sessione di mercato per Sabiri versarono al Norimberga 1,5 milioni di euro.

Con i tedeschi Sabiri si mise in evidenza. In Bundesliga giocò 24 gare, segnando quattro gol e fornendo un assist. Performance che convinsero l’Ascoli a investire sul ragazzo nell’estate del 2020. Sull”arrivo di Sabiri nelle Marche, resta ignota la cifra pagata alla squadra tedesca in quella sessione di mercato.

Sabiri nei 18 mesi ad Ascoli fece bene, tanto che la Sampdoria decise di acquistarlo il 1° luglio 2022, al prezzo modico di 1 milione. Ora per il ragazzo c’è la possibilità di un altro salto in carriera: lo vuole la Fiorentina.

La Fiorentina ha scelto: a gennaio sarà Sabiri il primo rinforzo

Come riportato dalla Nazione infatti, il club gigliato nella prossima sessione di mercato ha puntato forte su Abdelhamid Sabiri. Secondo il foglio fiorentino, nonostante la resistenza blucerchiata che spara alto per il cartellino del giocatore, il club di Commisso vorrebbe subito chiudere la trattativa.

Al momento i gigliati offrirebbero cinque milioni di euro più il cartellino di un calciatore tra Szymon Zurkowski e Youssef Maleh, per un totale di circa 10 milioni. La trattativa procede serrata, sull’esito della stessa inciderà il parere di Sabiri, caricato anche dai 178 minuti giocati in Qatar con la sorpresa Marocco.

Quando Sabiri stava per diventare della Lazio

Sabiri, prima di vestire la maglia dell’Ascoli, nel mercato estivo 2020 è stato vicinissimo alla Lazio. Era già tutto fatto per la firma con i biancocelesti e l’immediato prestito alla Salernitana, poi il dietrofront del giocatore. Una decisione improvvisa che l’agente dell’ex Paderborn, il 7 luglio 2020, ha spiegato in un’intervista a Fussballeck. “Siamo rimasti colpiti dal forte interesse dei responsabili dell’Ascoli e dal ruolo in squadra disegnato per Abdelhamid. L’obiettivo di salire immediatamente in Serie A ci ha convinti definitivamente”.

“Non è facile rinunciare ad un club come la Lazio ma sono in un’età dove conta giocare con continuità e farlo da protagonista e con la fiducia dell’ambiente”, aveva poi sottolineato lo stesso Sabiri, messo in campo dopo solo due allenamenti con i bianconeri.