Colpo Frattesi: arriva subito, si chiude con uno scambio

Davide Frattesi è sempre più vicino all’addio al Sassuolo durante il calciomercato invernale. Possibile la chiusura con uno scambio.

Saranno giorni infuocati i prossimi per il centrocampista neroverde. Dopo aver deciso di restare in estate alla corte di Dionisi, il romano ora potrebbe decidere di dire definitivamente addio alla squadra emiliana per iniziare una nuova avventura da subito.

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, Frattesi è finito nel mirino di un club che sarebbe pronto a mettere in piedi uno scambio per convincere il Sassuolo a cedere il suo talento già durante il calciomercato invernale. La situazione non è destinata a risolversi in davvero poco tempo e la fumata bianca potrebbe arrivare anche solamente al termine della sessione.

Calciomercato: Frattesi resta in Serie A, si chiude con uno scambio

Il futuro di Davide Frattesi è sicuramente ancora tutto da scrivere. Il calciatore, come detto in precedenza, ha ormai deciso di lasciare il Sassuolo da subito, ma i neroverdi devono ricevere una offerta importante. In caso contrario l’addio arriverà solamente in estate considerando anche la volontà del calciatore.

Sul Frattesi, come ben sappiamo, c’è il forte interesse della Roma e il club giallorosso in questa sessione di calciomercato invernale sarebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino di Shomurodov per arrivare al centrocampista. Una proposta che potrebbe far traballare il Sassuolo anche se i neroverdi si attendono anche una importante proposta economica.

Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra le due società per capire la reale fattibilità di questa operazione. La strada è sicuramente in discesa per la volontà del diretto giocatore, ma restano da capire la fattibilità di questa operazione a gennaio. In caso di fumata nera in questa sessione, siamo certi che si arriverà all’ufficialità a giugno considerando il fatto che è lo stesso Frattesi a spingere per ritornare a Trigoria.

Si tratta di una operazione sicuramente importante anche per i giallorossi, che sono sempre alla ricerca di un calciatore con quelle caratteristiche.

Ultime Frattesi: il giocatore vuole solo la Roma

Il matrimonio tra la Roma e Frattesi si farà: resta solamente da capire in quale sessione di calciomercato. La Juventus, il Brighton ed altre squadre hanno sondato il terreno, ma da parte del calciatore c’è la voglia di ritornare in giallorosso e per questo motivo ha detto no a tutte le proposte arrivate fino a questo momento.

La strada è sicuramente in discesa per rivedere il centrocampista a Trigoria, ma per le tempistiche bisogna aspettare ancora qualche settimana. La speranza da parte dei tifosi è sicuramente quella di vederlo in giallorosso da subito, ma le possibilità maggiori sono per l’estate considerando anche il fatto che il Sassuolo richiede diversi soldi per farlo partire.