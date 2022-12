Inter: addio Onana, il sostituto arriva subito

L’Inter è ormai intenzionata a cedere Onana e il sostituto potrebbe arrivare addirittura durante il calciomercato invernale. Ecco le ultime notizie.

In attesa di riprendere ufficialmente la caccia al Milan, i nerazzurri sono molto attenti sui movimenti sia in entrata che in uscita e potrebbero a sorpresa chiudere già da subito per un estremo difensore su richiesta di Simone Inzaghi.

Il destino di Onana sembra essere ormai segnato (cessione durante il calciomercato estivo) e l’Inter starebbe valutando la possibilità di fare uno sforzo e anticipare i tempi per il sostituto. Si tratta di una operazione non semplice da portare a termine per diversi motivi, ma Marotta è al lavoro e presto potrebbe chiudere per questo colpo.

Calciomercato Inter: addio Onana, ecco chi arriva al suo posto

E’ tempo di pensare ai rinforzi in casa nerazzurra e quasi certamente si proverà a piazzare un colpo importante in porta considerando che entrambi i portieri ormai sono davvero pronti a partire. Marotta sperava di poter rinviare il tutto a giugno, ma la concorrenza lo potrebbe portare a chiudere subito e non aspettare la fine della stagione.

Secondo quanto riferito da TNT Sport, l’Inter è fortemente interessata ad Agustin Rossi e potrebbe decidere di anticipare l’acquisto al calciomercato invernale per battere la concorrenza.

Il portiere, infatti, è in scadenza nel 2023 e il Flamengo sembra essere intenzionato ad anticipare il suo acquisto proprio per evitare una vera e propria asta. Allora i nerazzurri starebbero valutando la possibilità anche loro di non prenderlo a zero, ma con una cifra minima e magari lasciarlo ancora al Boca fino al termine della stagione. Resta in ballo la possibilità di farlo arrivare da subito in Italia anche per farlo ambientare e non affidargli la porta da subito.

I ragionamenti sono in corso ed una decisione definitiva sarà presa solamente nei prossimi giorni e dopo un confronto con Inzaghi e il resto dello staff.

Ultime Inter: Rossi primo obiettivo per la porta

Agustin Rossi è sicuramente il primo obiettivo di calciomercato dell’Inter per la porta. I nomi accostati ai nerazzurri sono stati diversi, ma Marotta ormai da tempo è al lavoro per riuscire a portare l’estremo difensore del Boca Juniors alla corte di Inzaghi.

La trattativa, come detto, era già stata impostata per giugno, ma l’inserimento del Flamengo costringe i nerazzurri a cambiare i propri piani. Le possibilità sono tre e tutte possibili considerando anche che non si può escludere una partenza immediata dello stesso Onana.

Marotta è al lavoro per trovare una soluzione in davvero poco tempo e la decisione definitiva sarà presa solamente nelle prossime settimane e dopo un confronto anche con il tecnico e magari con Onana e Handanovic, visto che potrebbero presto lasciare Milano per iniziare una nuova avventura.