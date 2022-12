Milan-Inter: l’infortunio lo mette ko, salta la Supercoppa

Brutte notizie in vista di Milan-Inter: un infortunio preoccupa il tecnico e la sua presenza in Supercoppa sembra essere impossibile.

La stagione in Serie A sta per ripartire, ma per Milan e Inter lo sguardo è rivolto anche alla Supercoppa Italiana. Un derby molto delicato e che sembra valere molto per entrambe le compagini considerando che si tratta del primo vero trofeo della stagione.

E una tra Milan e Inter quasi certamente arriverà a questa sfida con una assenza pesante per infortunio. Le condizioni, infatti, non sono buone e la sua presenza in Supercoppa sembra essere fortemente a rischio. Le decisioni finali saranno prese nelle prossime settimane, ma a questo punto la convocazione è davvero improbabile.

Milan-Inter: brutte notizie per il tecnico, salta la Supercoppa

C’è sicuramente grande attesa per Milan-Inter ed entrambe le squadre speravano di arrivare a questa sfida con la rosa completa. In realtà una delle due dovrà fare a meno di almeno un big, ma il rischio è quello di avere ancora più assenze visti gli impegni ravvicinati in programma nelle prossime settimane.

In attesa di capire con quali giocatori a disposizione si presenteranno i due allenatori, il Milan quasi certamente dovrà fare a meno di Maignan per infortunio nella sfida contro l’Inter. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il portiere non ha assolutamente superato il problema al polpaccio e a questo punto il rischio di una non partenza per Riad il 18 gennaio è alto.

Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo punto della situazione per capire la reale condizione e gli eventuali tempi di recupero. Dal Milan assicurano che non si tratterebbe di una ricaduta oppure di un nuovo infortunio. Ma c’è sicuramente il timore di uno stop ancora più lungo e per questo motivo i rossoneri valutano anche un possibile intervento sul calciomercato già a gennaio in quel ruolo. Si tratta di una ipotesi remota, ma non da escludere considerando il problema fisico di Maignan.

Ultime Maignan: arriva prima Sportiello?

L’infortunio di Maignan preoccupa il Milan e non solo in vista della Supercoppa contro l’Inter. Il rischio è quello di uno stop molto più lungo e per questo motivo non si esclude un arrivo in anticipo da parte di Sportiello dall’Atalanta (il suo approdo in rossonero è previsto per luglio 2023).

Resta da capire naturalmente la situazione di Tatarusanu e Mirante considerando che i rossoneri potrebbero avere quattro portieri a disposizione per una parte della stagione in corso. Ipotesi che sono tutte sul tavolo di Maldini e Massara, ma una decisione sarà presa solamente dopo il 6 gennaio, giorno fissato per fare un punto della situazione sull’infortunio di Maignan e capire naturalmente i tempi di recupero del portiere francese da questo problema fisico che ormai lo tiene ai box da ottobre.