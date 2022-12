Juventus: ancora un infortunio, Allegri trema

In casa Juventus tengono banco diversi infortuni e Allegri deve fare i conti ancora una volta con l’emergenza. Un giocatore salterà la sfida del 4 gennaio.

Il 4 gennaio è sempre più vicino e le squadre stanno ultimando la preparazione per arrivare nella migliore condizione possibile alla sfida di campionato. Lo stesso naturalmente sta avvenendo in casa bianconera, anche se in questo caso si devono fare i conti con qualche problema in più.

Secondo quanto riferito da tuttojuve.com, per la prima sfida del nuovo anno la Juventus e Allegri devono fare a meno di un calciatore per infortunio. Si tratta di una vera e propria tegola inaspettata considerando che il tecnico bianconero sperava tanto in una sua presenza in campo.

Juventus: ancora un infortunio, salta la Cremonese

La trasferta di Cremona per i colori bianconeri è sicuramente ricca di insidie e proprio per questo i tifosi speravano di poter andare in Lombardia con l’intera rosa adisposizione, ma non sarà assolutamente così. Anzi il rischio è quello di dover fare i conti ancora una volta con diverse assenze oltre che naturalmente con una situazione di emergenza che rischia di complicare ancora una volta le scelte.

Se di Pogba ormai è noto, la Juventus contro la Cremonese quasi certamente dovrà rinunciare a Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo non ha ancora smaltito il problema fisico che lo ha condizionato nell’ultima parte di stagione e quindi difficilmente lo vedremo in campo contro i grigiorossi.

Una assenza sicuramente importante se si considera l’imminente sfida contro il Napoli e non è ancora chiaro se il giocatore sarà a disposizione di Allegri per il 13 gennaio. Insomma, una situazione molto complicata in casa Juventus per quanto riguarda Dusan Vlahovic: l’infortunio sta creando diversi problemi e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro della situazione. Sicuramente a sua assenza costringerà anche a fare delle riflessioni sul mercato visto che Allegri ha sempre utilizzato differenti moduli.

Ultime Vlahovic: addio alla Juventus in estate?

L’infortunio potrebbe portare la Juventus a fare delle riflessioni importanti su Dusan Vlahovic in vista della prossima stagione. Inutile negare che il serbo ha reso meno rispetto alle aspettative e l’interesse di diversi club potrebbe davvero aprire la porta ad una sua cessione in estate considerando anche i problemi economici del club.

Per il momento, però, nessuna decisione è stata presa e sono in corso tutte le riflessioni del caso per capire quale decisione prendere. Sicuramente il futuro di Vlahovic non è più certo e l’infortunio apre la strada ad un addio in anticipo. Molto naturalmente dipenderà dalle risposte che lo stesso calciatore riuscirà a dare sul campo in questa seconda parte di stagione.