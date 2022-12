Milan-Richarlison: annuncio da Londra, succede a gennaio

Arrivano novità sicuramente importanti su Richarlison in chiave Milan: ecco le ultime notizie direttamente da Londra.

Il Mondiale ha permesso a Richarlison di far vedere tutte le sue qualità e in queste ultime ore sul brasiliano arrivano delle notizie importanti da Londra e diciamo che c’è molta curiosità per capire se realmente il tutto sarà reale oppure no.

In particolare, da Londra arrivano news su Richarlison in chiave Milan. I rossoneri in Champions League incontreranno il Tottenham e, di conseguenza, il brasiliano. Ma ci sono degli aggiornamenti sicuramente molto importanti e destinati a cambiare molto le sorti della sfida oltre che naturalmente il destino dello stesso calciatore.

Milan: le ultime su Richarlison in vista del Tottenham

La squadra inglese sicuramente può contare su una rosa abbondante e la sfida contro il Milan Conte spera di poterla affrontare con tutti a disposizione. Si tratta di un passaggio cruciale per la stagione dei londinesi considerando il fatto che si ha voglia di andare il più avanti possibile in questa competizione.

Ma ora in casa Tottenham c’è apprensione per le condizioni di Richarlison in vista della sfida contro il Milan. Il brasiliano si è fermato per infortunio e sicuramente si attendono le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro della situazione ed eventualmente capire se sarà a disposizione per il match di andata con i rossoneri.

Antonio Conte ha parlato di un periodo di stop di 3/4 settimane per il calciatore, ma anche di un infortunio grave e non semplice da smaltire. Questo significa che ci vorrà ancora del tempo prima di rivederlo in campo e magari anche titolare considerando anche che Kane non ha smaltito l’errore dal dischetto in Qatar.

Per il momento la presenza di Richarlison con il Milan non sembra essere a rischio, ma il futuro è ancora tutto da scrivere e non possiamo escludere nulla almeno fino a quando non siamo in prossimità di questa sfida.

Tottenham: l’infortunio di Richarlison preoccupa Conte

Il presentimento è quello di un Richarlison non al massimo della condizione per la sfida con il Milan a causa dell’infortunio, ma si tratta naturalmente di una ipotesi che dovrà essere confermata in futuro.

La speranza da parte di Conte è sicuramente quella di recuperarlo il prima possibile per consentire alla sua squadra di avere qualche opzione in più durante la doppia sfida con i rossoneri. Ma sicuramente tutto è ancora da scrivere e non possiamo escludere un passo indietro considerando il problema fisico.

Conte ha parlato di uno stop di circa 3 o 4 settimane, ma non possiamo escludere uno stop più lungo considerando che le ricadute sono dietro l’angolo e tutto può ancora succedere visto che manca tanto tempo alla sfida con i rossoneri.