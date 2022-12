Svolta Thuram: arriva subito, firma con una big

Marcus Thuram resta uno dei giocatori più cercati durante il calciomercato invernale ed estivo. Una squadra ha deciso di rompere gli indugi e farlo arrivare subito.

Saranno settimane molto intense per Thuram. Il contratto in scadenza con il Borussia Monchengladbach lo rende un obiettivo appetibile sia per gennaio che per giugno e sono diverse le squadre che hanno deciso di metterlo in lista.

E, secondo quanto riportato da fichajes.net, una big avrebbe addirittura intenzione di acquistarlo durante il calciomercato invernale. Si tratta sicuramente di una mossa a sorpresa e naturalmente vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e se davvero questa possibilità si trasformerà in realtà. Certamente molto dipenderà anche dal club tedesco.

Calciomercato: colpo di scena Thuram, firma subito

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato quasi sempre di un Borussia Monchengladbach e di un calciatore che hanno intenzione di aspettare la fine della stagione per separarsi. Ma ora, forse un po’ a sorpresa, la situazione sembra essere cambiata e non escludiamo un addio immediato considerando anche la grande possibilità per il club tedesco di portare a casa qualche soldo.

In particolare, l’Atletico Madrid starebbe ragionando sulla possibilità di regalarsi Marcus Thuram durante il calciomercato invernale soprattutto con la partenza di Joao Felix. Si tratta di una opportunità da non escludere, ma resta da capire la volontà del calciatore.

Sicuramente trasferirsi in un club che attualmente non gioca le competizioni europee e non sta attraversando un buon momento potrebbe complicare un po’ la situazione e non portare il giocatore ad accettare questo passaggio. Le riflessioni comunque sono in corso e presto dovranno essere prese delle decisioni.

Per il momento il figlio d’arte è impegnato a recuperare dal Mondiale e non ci sono stati contatti con il club. Nei prossimi giorni dovrebbero esserci i primi incontri per capire le possibilità di continuare insieme oppure separarsi ed iniziare da subito una nuova avventura. Le richieste non mancano, ma resta da capire chi deciderà di affondare il colpo subito con un giocatore in scadenza.

Futuro Thuram: l’Inter resta alla finestra

Vi abbiamo parlato di un forte interesse di calciomercato dell’Atletico Madrid per Thuram, ma nella corsa c’è assolutamente l’Inter. I nerazzurri seguono da tempo il figlio d’arte e in passato sono stati vicini anche alla chiusura, ma purtroppo le strade non sono riuscite ad unirsi.

Ora i nerazzurro vorrebbero aspettare la fine della stagione per piazzare un colpo a zero. Ma sono in corso ragionamenti e non possiamo escludere il tentativo di acquistarlo da subito per consentire ad Inzaghi di avere un rinforzo importante magari con la partenza di Correa. Una possibilità che potrebbe portare a Marotta ad avere un vantaggio netto su parte della concorrenza considerando la Champions League.