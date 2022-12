Calciomercato, l’Inter scarica Onana. Al suo posto un top dei Mondiali

André Onana sembra non aver convinto l’Inter. Arrivato a parametro zero, la cessione del portiere porterebbe nelle casse soldi importanti.

Ripresa del campionato di fuoco per l’Inter che il 4 gennaio ospiterà il Napoli primo in classifica. Il Natale è già passato ma la squadra di Simone Inzaghi potrebbe ancora farsi il regalo più bello battendo gli “invincibili” di Luciano Spalletti. In Serie A, infatti, la formazione partenopea ha già ottenuto il considerevole bottino di 41 lunghezze. Punti arrivati grazie alle ben 13 vittorie e agli appena 2 pareggi rimediati da agosto scorso ad oggi.

Un ruolino di marcia che rende di fatto la compagine partenopea la squadra da battere. Dal proprio canto il club meneghino, in seguito ad una serie di risultati altalenanti che hanno visto la panchina di mister Simone Inzaghi traballare, sono riusciti a trovare la quadra e ora sono la quarta potenza del campionato. Comunque sotto di 11 punti rispetto ai prossimi rivali. Chissà se la pausa avrà davvero stravolto gli equilibri visti finora.

Calciomercato Inter, Onana ai saluti: il portiere non convince

In attesa del fischio d’inizio del match clou, la società nerazzurra ha dovuto fare i conti con alcune questioni interne. La prima è stata quella relativa alla dirigenza. In occasione del suo trentunesimo compleanno, festeggiato lo scorso 21 dicembre, il numero uno dell’Inter Steven Zhang ha invitato a cena la squadra. Una bella occasione per stare insieme, compattare il gruppo e parlare anche di futuro.

Con l’occasione, Zhang ha annunciato che sarà ancora lui il presidente del club meneghino. Si è parlato tanto di una possibile cessione, ma ora è arrivato il momento di non pensarci più. La società rimarrà la stessa, quella che ha portato alla vittoria degli ultimi importanti trofei. La speranza dei tifosi interisti, però, è quella di poter festeggiare ancora. Il primo passo per migliorare sarà quindi di intervenire sul calciomercato a di portare giocatori abituati a vincere.

Ovviamente per fare spazio ai calciatori che verranno, la società sarà obbligata a vendere. La Coppa del Mondo, che ha fatto da vetrina, ha dato una mano alla società nerazzurra mettendo in mostra alcuni pezzi da novanta. In cima alla lista dei pezzi pregiati ora c’è Lautaro Martinez. Anche se il Toro ha con il tempo perso il posto in nazionale per via dell’ascesa di Julian Alvarez, rimane uno dei calciatori più appetibili. Dopo di lui c’è Denzel Dumfries. Altro grande protagonista in Qatar.

Il nome in entrata per il club nerazzurro

Tra gli altri, meno evidenti nella Coppa del Mondo ma apparentemente prossimi alla partenza, c’è il André Onana. Il portiere camerunense non avrebbe convinto ed essendo arrivato a parametro zero, la sua cessione darebbe luogo ad un’importante plusvalenza. Soldi in entrata che la società nerazzurra potrebbe investire in qualche nuovo portiere.

Magari qualcuno di particolarmente prestigioso. Di recente Estadio Deportivo ha parlato della situazione del portiere campione del mondo Emiliano Martinez. Il Dibu non è particolarmente apprezzato da mister Unai Emery, tecnico dell’Aston Villa. Impressionato in maniera negativa dagli atteggiamenti poco rispettosi dell’estremo difensore.

Martinez a trent’anni non disdegnerebbe una nuova avventura e lla Serie A lo accoglierebbe a braccia aperte. l’Inter in maniera particolare. Anche perché la società nerazzurra è da tempo di qualcuno che prenda definitivamente l’eredità di Samir Handanovic. Onana sembra non esserci riuscito. Ora può toccare all’argentino.