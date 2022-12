Juventus, c’è la data per il ritorno di Pogba: tifosi furiosi

La Juventus, e i suoi tifosi, continuano a fare i conti con l’infortunio di Paul Pogba, ora però c’è una data per il rientro del francese.

Lo stanno aspettando tutti i tifosi, fin dal suo ritorno in Italia. Paul Pogba e la Juventus, vero colpo estivo della squadra bianconera, tornato in Serie A dopo l’esperienza al Manchester United. Preso a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con i Red Devils, finora però non ha disputato nemmeno un minuto in gare ufficiali, tra campionato, Champions League e il Mondiale con la Francia.

Il centrocampista si è infortunato al menisco nella tournée americana estiva, della squadra di Max Allegri. Un problema curato male, prima la scelta di non operarsi per non perdere la Coppa del Modo. Decisione che è costata al calciatore non solo la rassegna iridata, ma anche metà stagione con la Juventus. Il suo rientro era in programma nella prima gara di gennaio, ma il centrocampista ha avuto altri problemi ritardando il ritorno in campo.

Pogba e l’errata valutazione dell’infortunio

Un errore pagato a carissimo prezzo sia dal ragazzo, che dalla società che ha avallato le sue scelte. Dopo la travagliata scelta di non operarsi, infatti, Pogba ha saltato anche il ritiro di metà stagione. E ora ovviamente tutti i tifosi bianconeri si chiedono quando rivedranno in campo il Polpo. Da Torino questa volta hanno optato per la strada della prudenza.

Si procederà con la massima cautela. Pogba è tornato a correre negli ultimi giorni e dopo Natale si sottoporrà ad altri test. Tra la fine dell’anno e l’inizio del 2023 Pogba tornerà a calciare e non solo. È stata, infatti, individuata una possibile data per il ritorno in campo del francese.

Secondo quanto arriva da Torino, infatti, il centrocampista potrebbe disputare i suoi primi minuti ufficiali in questa stagione il prossimo 19 gennaio. Nella sfida di Coppa Italia contro il Monza. Partita che servirà più che altro per mettere benzina nella gambe con l’obiettivo di tornare al massimo della condizione atletica.

Juventus: Pogba in campo per i playoff di Europa League

L’obiettivo della Juventus è mettere Paul Pogba a disposizione di Massimiliano Allegri al massimo della forma per la gara del playoff di Europa League contro il Nantes, in programma il 16 febbraio. Continua a lavorare per tornare in campo il prima possibile, il calciatore. Ma senza rischi né affrettando i tempi. Il diktat juventino è chiaro: evitare nuove e ulteriori ricadute, stando a quanto riporta juvenews.

Pogba, infatti, potrà risultare decisivo in tutta la seconda parte di stagione quando i bianconeri proveranno a recuperare il terreno perso nei confronti del Napoli primo in classifica ma anche a distanziare i rivali in lotta per le prime 4 posizioni di campionato. I tifosi della Juventus però restano amareggiati, per usare un eufemismo. Se si fosse operato in estate, ora, sarebbe stato a disposizione. Invece toccherà aspettare febbraio per rivederlo in campo.