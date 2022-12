Calciomercato, Zaniolo al Milan solo ad una condizione

Il nome di Nicolò Zaniolo è sempre di attualità per il Milan, un interesse concreto per le prossime sessione di calciomercato.

È tempo di rinnovi in casa Milan. Il club di via Aldo Rossi ha incontrato i nuovi rappresentanti di Ismael Bennacer, Maldini e Massara hanno tutta l’intenzione di accelerare per la firma dell’algerino. Il club è in pressing per sciogliere subito il nodo del rinnovo.

Eppure finora non sono emersi segnali convincenti, anche le voci dalla Premier League non si fermano. E proprio per questo il Diavolo ha iniziato a premere sull’acceleratore. Lo stesso identico discorso può essere fatto anche per Rafa Leao. Il portoghese è rientrato a Milano dopo la delusione Mondiale, con il suo Portogallo.

Il futuro di Leao, un film già andato in onda da non ‘rivedere’

Ma anche in questo caso il futuro è un’incognita. Il rinnovo con la società rossonera sta prendendo sempre di più i contorni di una telenovela, e dalla parti di Milanello conoscono benissimo la situazione, dato che in passato Maldini e Massara hanno dovuto fare i conti con i casi Calhanoglu, Donnarumma e Kessiè. Tutti e tre, dopo un lungo tira e molla, infatti, hanno lasciato il Milan a parametro zero.

Un film già visto, ma che i dirigenti non hanno intenzione di ‘rimandare in onda’. E proprio per questo il Diavolo ha già iniziato a guardarsi intorno per il possibile sostituito del portoghese.

Dal versante del Chelsea sponsorizzano lo sbarco di Hakimi Ziyech, fuori dai piani dei Blues a dispetto del suo ottimo Mondiale con il Marocco. Ma i vertici milanisti propendono per una soluzione meno stagionata, stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport.

Sotto questo profilo è ormai ciclica la candidatura dello spagnolo Marco Asensio, a caccia del riscatto dopo essere sceso di molto nelle gerarchie del Real Madrid. Un possibile arrivo a parametro zero, dato che anche il suo contratto è in scadenza. Ma chiede un ingaggio superiore ai 7 milioni, troppo in questo momento per le casse rossonere.

Calciomercato Milan, i sostituti di Leao: Zaniolo è un’idea ‘sempre forte’

Il Milan, sempre secondo la stessa fonte, starebbe pensando a una soluzione ‘italiana’. Un arrivo dalla Serie A. E in virtù di questo il nome di Nicolò Zaniolo resta sempre di attualità per il calciomercato rossonero. Anche l’ex Inter è alle prese con il rinnovo contrattuale con Roma, che non si sblocca.

Finora il club giallorosso ha sempre tenuto duro, valutando il proprio talento intorno ai 60 milioni di euro. Il passare dei mesi, però, può condizionare i valori in campo e questo al Milan lo sanno benissimo. Inoltre il ragazzo non sembra, per ora, intenzionato a trattare il nuovo accordo con il suo attuale club. Altro punto a favore del Diavolo.

Mentre dal punto di vista tecnico appare come la soluzione primaria per un ruolo determinante per le fortune rossonere. Una soluzione ‘low cost’ con il passare del tempo, quando anche Zaniolo sarà in scadenza con la Roma. Il Milan intanto inizia a pensare al dopo Leao.