Colpo Mac Allister: firma con gli azzurri, Juventus beffata

Mac Allister potrebbe con la Juventus durante il calciomercato invernale: gli azzurri lo hanno messo nel mirino e potrebbero sbaragliare la concorrenza.

Il Mondiale ha messo in evidenza Mac Allister e il centrocampista in estate quasi certamente lascerà il Brighton. Sul giocatore diversi club, ma una squadra potrebbe sbaragliare la concorrenza.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, gli azzurri hanno messo nel mirino Mac Allister in vista del calciomercato estivo e potrebbero sbaragliare la concorrenza della Juventus. Naturalmente la strada è assolutamente in salita e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro migliore della situazione e capire dove giocherà una delle rivelazioni dell’ultima rassegna iridata.

Calciomercato: firma Mac Allister, Juventus beffata

Il Mondiale ha sicuramente messo in evidenza diversi giocatori e tra loro Mac Allister. Partito come una seconda scelta, il centrocampista argentino con le sue prestazioni si è preso il posto da titolare e questo gli ha permesso di attirare l’attenzione di diversi club internazionali. Nelle scorse ore si è parlato di un possibile inserimento della Juventus, ma i bianconeri potrebbero essere beffati da un’altra squadra.

Secondo le ultime indiscrezioni di fichajes.net, il Chelsea ha messo nel mirino Mac Allister in vista del calciomercato estivo e la sfida è aperta. Si tratta di un rinforzo sicuramente importante per i Blues e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro della situazione.

Al momento l’unica certezza sembra essere rappresentata da una partenza solamente in estate. Diverse squadre, infatti, hanno fatto un sondaggio anche per cercare di strappare il giocatore subito, ma il Brighton ha chiuso la porta. La squadra di De Zerbi punta all’Europa e per farlo ha bisogno delle qualità del sudamericano. Quindi discorso di una cessione rinviato solamente al termine del campionato e per l’argentino si tratta anche di una opportunità per dimostrare le proprie qualità e trovare continuità importante per proseguire il percorso di crescita.

Ultime Mac Allister: le squadre interessate al calciatore

Chelsea e Juventus non sono le uniche squadre interessate a Mac Allister in vista del prossimo calciomercato estivo. Altri club come l’Atletico Madrid sono sulle tracce del calciatore e sperano di poter strappare il sì del Brighton per consentire al proprio tecnico di avere a disposizione un centrocampista giovane e di qualità.

Come detto in precedenza, per il momento nessuna trattativa è in corso considerando il fatto che il club inglese non ha intenzione di fare sconti e quindi cedere il calciatore durante la sessione invernale. Il Brighton vuole chiudere la stagione con Mac Allister in rosa e la sua cessione ad una big è rinviata direttamente alla prossima sessione estiva di calciomercato. E ci si aspetta una vera e propria asta considerando il forte interesse di molti club.