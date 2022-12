Inter: colpo dal Torino, si chiude con uno scambio

L’Inter potrebbe piazzare un colpo importante dal Torino con uno scambio durante il calciomercato invernale. La trattativa è destinata ad entrare nel vivo nei prossimi giorni.

Da una parte alla Pinetina si prepara con attenzione la sfida contro il Napoli, dall’altra i vertici nerazzurri pensano a come rinforzare la squadra e una opportunità potrebbe arrivare proprio dal club di Urbano Cairo.

Inter e Torino, infatti, nel prossimo calciomercato potrebbero decidere di piazzare uno scambio molto utile ad entrambe le squadre. Si tratta di una trattativa destinata ad entrare nel vivo nel giro di poco tempo considerando la necessità da parte dei club coinvolti di mettere il prima possibile in nero su bianco questo doppio colpo.

Calciomercato Inter: si guarda in casa Torino, possibile uno scambio

In casa nerazzurra sono diversi i colpi possibili e la trattativa con i granata potrebbe entrare nel vivo davvero in poco tempo. Si tratta naturalmente di una operazione non semplice da considerare per diversi motivi, ma la volontà dei club e dei calciatori potrebbe alla fine risultare decisiva per arrivare alla fumata bianca.

Secondo quanto riferito da La Stampa, il Torino per il calciomercato invernale ha messo nel mirino Gagliardini. E la stessa Inter potrebbe approfittare di questo interessamento per ipotizzare uno scambio con Singo.

L’esterno dei granata piace molto ad Inzaghi e sicuramente il centrocampista rappresenta una grande possibilità per la fumata bianca considerando anche il fatto che Juric lo ha messo come primo obiettivo a centrocampo. Diciamo che è una trattativa che potrebbe davvero diventare realtà, ma resta da capire anche la volontà dei diretti interessati ad aiutare le due squadre a trovare l’accordo.

Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se alla fine si arriverà all’intesa tra Inter e Torino per uno scambio tra Gagliardini e Singo durante la prossima sessione di calciomercato. Si tratta sicuramente di una grande opportunità da sfruttare da entrambi i club.

Mercato Inter: Singo il favorito per sostituire uno tra Dumfries e Gosens

La duttilità di Singo rappresenta una grande opportunità di calciomercato per l’Inter e Gagliardini potrebbe essere la carta giusta per convincere il Torino. L’ipotesi è quella di uno scambio di prestiti considerando anche che i nerazzurri non hanno nessuna intenzione di fare spese folli a gennaio.

Inoltre, si tratta di un affare che potrebbe prendere piede soprattutto in caso di una partenza di uno tra Dumfries e Gosens. Non possiamo escludere, comunque, un arrivo anche con la conferma dei due per avere una freccia all’arco in più. Vedremo cosa succederà e se alla fine l’Inter potrà piazzare un colpo di calciomercato importante come Singo inserendo nella trattativa con il Torino il cartellino di Gagliardini, un centrocampista che piace davvero molto a Juric.