Inter-Napoli: si ferma il big, tegola per il tecnico

Manca ormai sempre meno a Inter-Napoli e per un tecnico è arrivata la tegola: il big si è fermato per un infortunio. A forte rischio la presenza nel big match.

La Serie A è ormai pronta a ripartire e lo fa sicuramente con il botto visto la presenza in calendario di un Inter-Napoli, sfida che potrebbe dire molto in chiave Scudetto per entrambe le squadre.

Ma questo Inter-Napoli potrebbe perdere uno dei protagonisti principali: il giocatore si è fermato per infortunio e la sua presenza nel big match è in forte dubbio. Una tegola importante per il tecnico considerando l’importanza della sfida, ma anche la necessità di affrontarla con tutta la rosa a disposizione proprio per avere più frecce al proprio arco.

Inter-Napoli: salta il big match, tegola per il tecnico

Manca ormai una settimana a questo big match e la notizia dello stop per un problema fisico ha sorpreso non solo i tifosi. Il giocatore, come riportato da calciomercato.com, ha accusato un leggero fastidio dopo una botta presa in allenamento e questo lo costringerà ad affrontare un periodo di allenamento personalizzato. Quindi sembra essere davvero molto complicato vederlo tra i convocati considerando anche il rischio di una ricaduta.

L’Inter per la sfida contro il Napoli quasi certamente non potrà contare su de Vrij, ai box per un piccolo infortunio. Il centrale olandese salterà certamente la sfida amichevole con il Sassuolo, ma difficilmente sarà a disposizione di Inzaghi per il big match. L’obiettivo è quello di recuperarlo con calma considerando il calendario molto fitto e un reparto difensivo sicuramente con qualche lacuna di troppo.

Una assenza che obbliga i nerazzurri a schierare Acerbi con Skriniar e Bastoni. Un trio sicuramente importante e di qualità che potrebbe essere costretto a fare uno sforzo in più se de Vrij non recupererà in poco tempo. Naturalmente la durata stop dell’olandese potrebbe portare i nerazzurri ad intervenire sul mercato.

Ultime Inter: Inzaghi sorride a metà, recuperato D’Ambrosio

Sicuramente l’infortunio di de Vrij poteva essere molto più grave senza il recupero di D’Ambrosio per Inter-Napoli. Il difensore, però, ha smaltito il suo problema fisico e sarà regolarmente tra i convocati per la sfida del 4 gennaio.

Si tratta di una buona notizia considerando sia la duttilità che la sua esperienza. Presenti anche Correa e Brozovic mentre resta un piccolo punto interrogativo su Lautaro Martinez. L’argentino nelle prossime ore dovrebbe tornare a Milano dopo la vittoria del Mondiale e si metterà subito al lavoro per provare a ritrovare la forma nel minor tempo possibile. Diciamo che la convocazione non è in dubbio, qualche perplessità in più sul suo impiego dall’inizio. Ma la decisione spetterà ad Inzaghi e sarà presa solamente a ridosso della sfida.