Juve: arriva dal Wolverhampton, scambio fatto con McKennie

La Juventus durante il calciomercato invernale pesca dal Wolverhampton: lo scambio con McKennie sembra essere ormai definito.

E’ tempo di pensare a rinforzare la rosa di Allegri alla Continassa. Il primo obiettivo è sicuramente un terzino mancino considerando i diversi problemi avuti in stagione ed ora la soluzione sembra essere vicina.

Secondo quanto riferito da SportsMole, la Juventus sembra aver definito una operazione con il Wolverhampton con uno scambio che coinvolge McKennie. Il centrocampista americano non rientra più nei piani di Allegri e da qui l’ipotesi di utilizzarlo come pedina di scambio proprio per rinforzare la propria rosa. Si tratta di una opportunità da tenere in considerazione soprattutto considerando la necessità di un terzino sinistro.

Calciomercato: colpo Juve, arriva dalla Premier

La prima stagione del club bianconero è stata condizionata sicuramente dagli infortuni e possiamo dire che sulla sinistra serve assolutamente un rinforzo per concedere ad Alex Sandro un po’ di riposo in alcune situazioni. I nomi accostati nelle ultime settimane sono stati diversi, ma ora sembra che la scelta è stata fatta e il rinforzo dovrebbe arrivare direttamente dalla Premier League.

Stando alle ultime indiscrezioni, la Juventus ha messo nel mirino il terzino del Wolverhampton Ait-Nouri per il calciomercato invernale e si ipotizza uno scambio di prestiti in questo momento con McKennie per poi magari trattare un acquisto a titolo definitivo solamente in estate.

Si tratta naturalmente di una opzione facile da raggiungere considerando la possibilità del giocatore di misurarsi in un campionato oltre che in un club di un livello superiore rispetto a quello attuale. Ma resta da capire se il 21enne possa essere il rinforzo decisivo per la Juventus oppure c’è bisogno di un altro nome.

Le riflessioni sono in corso e nelle prossime settimane saranno prese tutte le decisioni del caso. E per questo motivo non ci resta che aspettare un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro della situazione.

Ultime Juventus: le alternative ad Ait-Nouri

Naturalmente Ait-Nouri è solo uno dei nomi seguiti dalla Juventus in questo calciomercato invernale. Il giocatore del Wolverhampton rappresenta una grande possibilità sia economica che per il futuro, ma si continua a guardare anche ad altri profili.

Se la pista di Maehle sembra essere ormai svanita per la cifra richiesta dall’Atalanta, resta n corsa Karsdorp della Roma anche se i giallorossi non sembrano assolutamente convinti di lasciarlo partire in prestito. Attenzione anche ad una soluzione interna momentanea considerando il fatto che Luca Pellegrini tornerà dall’Eintracht. Le decisioni saranno prese nelle prossime settimane e solamente dopo un confronto con Allegri sarà fatta la scelta definitiva sul vice Alex Sandro per questa stagione.

Si tratta di un passaggio fondamentale considerando che il calciatore ha sei mesi per convincere il tecnico visto che il brasiliano in estate lascerà Torino.