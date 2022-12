Juventus, brutto infortunio: la notizia sorprende Allegri

Arrivano notizie importanti sulla Juventus e l’infortunio di un suo calciatore, in vista della ripresa del campionato, Allegri è sorpreso.

La Juventus scalda i motori. Sta per tornare in campo la Serie A, dopo la lunga sosta per il Mondiale. E i bianconeri hanno tutta l’intenzione di mettersi alle spalle un 2022 da incubo. Aspettative, obiettivi e speranze per l’anno nuovo che sembra portare in dote subito una buona notizia.

Federico Chiesa non vede l’ora di tornare. Ha passato il giorno di Santo Stefano ad allenarsi, lo testimonia l’ultima foto postata dal calciatore sui social. Una bella notizia, tra le migliori possibili per quel che riguarda la Vecchia Signora. Sarà lui il primo vero tassello di quella Juve virtuale che Max Allegri non ha mai potuto spostare dalla lavagnetta al campo.

Juventus, Chiesa e l’infortunio: una scelta che sorprende Allegri

Lo riporta il Corriere dello Sport, che ha fatto il punto della situazione sul recupero dell’esterno bianconero. Smaltito l’affaticamento all’adduttore della coscia destra, da oggi sarà regolarmente in gruppo per dare il via insieme ai compagni alla volata lunga verso il ritorno del campionato. Il prossimo 4 gennaio, quando la Juventus sarà di scena a Cremona, contro la squadra di Massimiliano Alvini, in trasferta, allo ‘Zini’.

Chiesa, inoltre, ha deciso di anticipare la fine delle vacanze. Ha fatto rientro alla base un giorno prima rispetto a quanto pianificato dalla società. Un indizio chiaro sulla voglia e le intenzioni del ragazzo. È lui il primo a voler mettersi alle spalle l’infortunio. E questo non può che far felice sia Max Allegri che i tifosi bianconeri.

Un rientro che però andrà gestito e dosato. Dovrà continuare a essere utilizzato con la giusta cautela: più ‘spacca partite’ a gara in corso che titolare sempre e comunque fin dall’inizio. E poi c’è la questione modulo. Quando e se Allegri tornerà a proporre il 4-3-3 o un sistema di gioco simile, Chiesa potrà tornare anche a giocare nel ruolo per lui più naturale, quello di attaccante esterno.

Allegri cambia ruolo a Chiesa con il 3-5-2

Per ora però il tecnico non sembra orientato a cambiare il 3-5-2, modulo che ha dato maggior equilibrio alla squadra, oltre che continuità di risultati. Quelli dell’ultima parte di campionato, prima della sosta per il Mondiale. Anche con i tre difensori però ci sarà spazio per il numero 7 bianconero. Una delle due punte centrali in prima battuta, ma anche come possibile esterno a tutta fascia nel caso in cui ci sia bisogno di un assetto a totale trazione offensiva.

Gli altri infortunati. Contro la Cremonese oltre a Chiesa ci sarà anche Mattia De Sciglio a disposizione. Resta un punto interrogativo Dusan Vlahovic, che verrà valutato al termine del programma personalizzato per provare a smaltire le scorie della pubalgia, gradualmente dovrà comunque rientrare in gruppo. Cosa che farà anche Juan Cuadrado proprio in questi giorni. Tempi più lungi, invece, per Pogba e Bonucci. Anche in questo caso però da Torino la parola d’ordine resta la stessa: prudenza.