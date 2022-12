Napoli: addio in estate, firma con il Barcellona

Il Barcellona segue da vicino una stella del Napoli in vista del calciomercato estivo. Non sarà semplice convincere gli azzurri.

La stagione del Napoli è seguita da vicino da diversi club e una big avrebbe messo nel mirino una delle stelle dei partenopei. Non sarà assolutamente facile arrivare alla fumata bianca.

Ma, secondo quanto riferito da Sport, il Barcellona è pronto a fare davvero delle pazzie per arrivare al calciatore del Napoli durante il calciomercato estivo. Si tratta di un colpo importante per diversi motivi e resta da capire anche se ci sarà la possibilità di arrivare alla tanto attesa fumata bianca oppure alla fine gli stessi partenopei chiuderanno la porta a questo trasferimento.

Calciomercato Napoli: il Barcellona ha messo nel mirino un big

Durante la prossima estate Giuntoli dovrà sicuramente resistere a diverse offerte e il lavoro non sarà per nulla semplice considerando anche il fatto che sono in arrivo delle proposte importanti e non facili da dire di no. Naturalmente molto dipenderà anche dalla volontà del diretto interessato.

E in questo caso stiamo parlando di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli e finito nel mirino del Barcellona in vista del calciomercato estivo. Dalla Spagna sono certi che i blaugrana hanno messo in lista il terzino per rinforzare la propria rosa, ma non si tratta di un compito semplice per diversi motivi.

Il contratto in scadenza nel 2026 non rende per nulla semplice la trattativa e, soprattutto, il Napoli non ha assolutamente intenzione di privarsi del suo capitano. Ma il Barcellona non è semplice da rifiutare e vedremo se alla fine si potrà arrivare alla fumata bianca in questo senso oppure alla fine Giuntoli dirà di no ad ogni proposta.

Sicuramente i catalani un tentativo lo faranno nella speranza di poter aprire uno spiraglio a questa trattativa. Ma non sarà semplice e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro della situazione.

Ultime Napoli: i big finiti nel mirino di diverse squadre

Naturalmente l’interessamento del Barcellona per Di Lorenzo non è l’unico e il Napoli durante il calciomercato estivo sarà chiamato a dover dire no ad altre offerte. Kim, Kvaratskhelia, Lobotka sono solo alcuni dei calciatori che potrebbero dire addio ai partenopei per iniziare una nuova esperienza, ma molto dipenderà dalle scelte anche della società partenopea.

Chi partirà quasi certamente è Lozano e da qui l’ipotesi di acquistare Adama Traoré a parametro zero in estate. Ragionamenti in corso e nelle prossime settimane toccherà a Giuntoli prendere una decisione importante per capire come rinforzare la rosa di Luciano Spalletti e naturalmente alzare l’asticella dopo una stagione molto importante.