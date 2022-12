Calciomercato: colpo Scudetto, arriva Sarabia

Pablo Sarabia sembra essere ormai in rotta con il PSG e potrebbe essere il colpo Scudetto di un club di A durante il calciomercato invernale.

La sessione invernale è ormai alle porte e sono diverse le squadre al lavoro per rinforzare la propria rosa. Tra queste naturalmente ci sono anche le big di Serie A, che continuano la loro ricerca di giocatori utili ad alzare la qualità dei calciatori a disposizione dei propri allenatori.

E alla nostra Serie A il calciomercato invernale potrebbe regalare un colpo importante come Pablo Sarabia. Il giocatore è in rotta con il PSG e lo stesso club parigino starebbe ragionando sulla possibilità di poter mettere il calciatore sul mercato proprio per fargli trovare continuità.

Mercato: Sarabia rompe con il PSG, arriva in Serie A

Lo spagnolo rappresenta una grande opportunità per diversi club. Secondo quanto riferito da L’Equipe, il giocatore avrebbe chiesto al Paris Saint-Germain un incontro per fare il punto della situazione e capire se continuare insieme oppure provare una nuova avventura per trovare una certa continuità.

E, in caso di cessione, squadre di Serie A come Milan, Juventus o la stessa Inter potrebbero tentare un sondaggio per piazzare un colpo di calciomercato importante come Sarabia. Naturalmente molto dipenderà dalle decisioni che saranno prese dai parigini considerando che difficilmente i club italiani riusciranno ad acquistarlo a titolo definitivo.

Per questo motivo l’opportunità Italia per lo spagnolo si aprirebbe solamente con una cessione in prestito e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Sarabia è pronto a lasciare il Paris Saint-Germain durante il calciomercato invernale per iniziare una nuova avventura e la Serie A rappresenta una opportunità da cogliere al volo.

Nessuna decisione è stata presa e nelle prossime settimane ci sarà l’incontro decisivo tra il club francese e il calciatore per capire se continuare insieme oppure no. E solo dopo si potrà capire se ci saranno opportunità per il nostro campionato.

Ultime Sarabia: interessate anche diverse squadre spagnole

Sarabia rappresenta una grande opportunità di calciomercato per la nostra Serie A, ma per aggiudicarselo bisognerà battere anche la concorrenza di molte squadra spagnole. Atletico Madrid, Siviglia e Valencia sono pronte ad affondare il colpo per aggiudicarsi l’attaccante del PSG e per questo motivo non sarà per nulla semplice riuscire a vedere il calciatore nel nostro campionato a gennaio.

Naturalmente, come detto in precedenza, nessuna decisione è stata presa non possiamo escludere neanche una sua permanenza al PSG. Molto dipenderà da come andrà l’incontro con il PSG nei prossimi giorni. Solo dopo saranno sciolte le riserve sulla permanenza o sulla cessione dell’attaccante spagnolo che, come detto, è finito nel mirino di molti club italiani e stranieri.