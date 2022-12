Calciomercato: prendono Laurentié, firma con una big

Il futuro di calciomercato di Laurentié potrebbe essere in una big: un club di Serie A è fortemente interessato al giocatore del Sassuolo. Le ultime notizie.

Laurentié è pronto al grande salto dopo solo alcuni mesi passati con la maglia del Sassuolo. Il calciatore francese, infatti, è finito nel mirino di una squadra del nostro campionato e presto sono attese delle importanti novità.

Il club di Serie A ormai da tempo segue da vicino Laurentié e sarebbe pronto già nelle prossime settimane di calciomercato di iniziare una trattativa con il Sassuolo. Difficile in questo momento ipotizzare un addio già a gennaio per diversi motivi, ma la società potrebbe decidere di acquistarlo e lasciarlo in prestito ai neroverdi fino al termine del campionato.

Mercato: colpo Laurentié, va in una big

Arrivato al Sassuolo per prendere il posto di Raspadori, il francese da subito ha messo in mostra le sue qualità anche se Dionisi ci ha messo un po’ di tempo prima di dargli fiducia. Poi i diversi infortuni hanno permesso al 24enne di avere continuità e le sue prestazioni non sono passate inosservate a diversi club.

In particolare, secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, proprio i partenopei seguono da vicino Laurentié in vista delle prossime sessioni di calciomercato e sono al lavoro per trovare la giusta soluzione.

Giuntoli ormai da tempo segue da vicino il 24enne e diciamo che in passato ci sono stati i primi contatti con il Sassuolo per capire la fattibilità di questa operazione. Siamo fermi lì visto che il campionato e il Mondiale hanno portato il Napoli a valutare altre cose e naturalmente ad avere altre priorità. Ora la situazione è completamente differente e lo stesso club partenopeo potrebbe ritornare con forza sul calciatore per capire se ci potrà essere la fumata bianca.

Si tratta di una opportunità soprattutto per l’estate, ma non si può escludere un tentativo già a gennaio per poi lasciarlo in prestito alla corte di Dionisi fino al termine del campionato.

Ultime Napoli: Laurentié il sostituto di Lozano

Il Napoli potrebbe decidere di affondare il colpo per Laurentié durante il calciomercato invernale o estivo per sostituire Lozano. Il messicano, infatti, non sembra dover rimanere alla corte di Spalletti e Giuntoli è pronto a fare di tutto per accontentare il tecnico e regalargli un giocatore importante.

La strada sembra essere ormai segnata e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se il Sassuolo decide di aprire ad una cessione immediata oppure aspettare l’estate per capire magari di aprire una vera e propria asta. Riflessioni in corso e vedremo cosa succederà nel giro di poco tempo.