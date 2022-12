City, Guardiola fa tremare Milano: addio alla Serie A subito

Con il City a otto punti dalla vetta con due gare in meno, Guardiola non vule rischiare di perdere la Premier. Il tecnico spagnolo per non perdere terreno ha indicato un top della serie A.

A preoccupare l’allenatore dei Citizens sono le imperfette condizioni fisiche di uno dei suoi alfieri. Erling Haaland non è al top e l’ex signore del Barcellona non vuole correre rischi. Guardiola ha scelto chi potrà aiutarlo.

Nonostante le difficoltà però, Erling Haaland non perde un colpo e continua a dare gioie a Guardiola. Nell’ultimo match la punta è andata in rete giocando solo 10 minuti. Nella gara Manchester City-Liverpool, valevole per la Carabao Cup, Haaland è stato determinate nel succsso dei suoi per 3-2.

Guardiola non vuole perdere il suo peso offensivo

Guardiola sa benissimo che senza Haaland, o qualcuno che segni per lui e lo faccia respirare, vincere la Premier sarà impossibile. Il norvegese fino ad ora, in 19 gare ufficiale ha messo segno 24 gol. Guardiola ovviamente spera che non fermi, a partire da stasera contro il Leeds. Ieri l’Arsenal ha schiantato 3-1 il West Ham, fortificando la sua leadership in classifica.

Alla vigilia della gara odierna, Guardiola ha fatto capire che serve qualcuno che aiuti Haaland. Il profilo adatto potrebbe giocare in serie A.

Guardiola vuole portare Leao al Citry

Guardiola non dorme sereno, queste le sue dichiarazioni prima del match con il Leeds. “Haaland soffre per un infortunio, una botta al piede: il dottore ha detto che si è lesionato un legamento. E’ una cosa molto dolorosa e da cui non è facile recuperare”.

Insomma, Guardiola vuole aggiungere un altro top alla sua già nutrita lista e Rafa Leao sembra il primo della sua classifica.

Il City sul portoghese già a gennaio

Leao è in scadenza nel 2024 e il City potrebbe presentare una ricca offerta sia al giocatore sia al Milan. Secondo ‘Goal.com’, Guardiola potrebbe insistere per avere Leao già a inizio 2023. Ora la palla passa a Maldini e Massara.