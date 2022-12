Roma-Karsdorp, è mobbing? Annuncio ufficiale

Il caso Karsdorp continua a tenere banco in casa Roma e addirittura si parla di mobbing. Ecco l’annuncio ufficiale.

La stagione è ormai pronta a ripartire e non è chiaro se la Roma deciderà di puntare su Karsdorp dopo la vicenda successa in casa del Sassuolo. Il confronto tanto atteso tra l’olandese e Mou non c’è stato e quindi i punti da chiarire sono diversi.

Il rapporto tra Karsdorp e la Roma e la possibile accusa di mobbing è stato affrontato proprio da Salvatore Civale, avvocato del giocatore, ai microfoni della trasmissione TV Play di calciomercato.it. Parole che sanno di annuncio ufficiale.

Roma-Karsdorp: accusa mobbing, c’è l’annuncio ufficiale

Inutile dire che il rapporto tra Karsdorp e la Roma sta tenendo banco ormai da diverso tempo e per il momento il club giallorosso non ha preso nessuna posizione ufficiale. Sicuramente la prima partita di campionato sarà fondamentale per capire se ci potrà essere una pace temporanea oppure no.

L’avvocato di Karsdorp ai microfoni di calciomercato.it esclude la possibilità di una permanenza del calciatore in giallorosso ribadendo che comunque le parole di Mou sono state forte e soprattutto che la società non ha fatto nulla per rasserenare gli animi dopo le parole dette dal tecnico giallorosso alla stampa.

Il legale dell’olandese ha ribadito che Mourinho non è assolutamente nuovo ad accusare elementi della rosa per distogliere l’attenzione ai problemi della Roma. Secondo Civale, il tecnico può dire quello che vuole all’interno dello spogliatoio, ma fuori ci vuole sicuramente maggiore equilibrio.

Nonostante le parole del tecnico e la mancata presa di posizione da parte della Roma, per il momento non esiste la possibilità di una rescissione per Karsdorp. Questo significa che la palla è ancora in mano ai giallorossi e dovranno decidere loro se accettare le proposte oppure tenerlo. Sicuramente per l’avvocato dopo quanto successo continuare insieme non è assolutamente semplice per diversi motivi.

Ultime Karsdorp: la Juventus resta alla finestra

Le parole dell’avvocato di Karsdorp sulla Roma aprono le possibilità ad una cessione durante il calciomercato invernale. La mancata possibilità di arrivare ad una rescissione complica un po’ la situazione considerando che da parte dei giallorossi non c’è nessuna intenzione di svenderlo.

Nonostante questo, la Juventus non ha alzato bandiera bianca e continua a seguirlo da vicino nella speranza di poter arrivare alla fumata bianca. Sicuramente la volontà del calciatore potrebbe essere fondamentale e vedremo se alla fine i giallorossi faranno un passo indietro oppure continueranno sulla loro linea.

Certamente i rapporti non sono più ottimi e sembra molto complicato ipotizzare un accordo tra Mourinho e Karsdorp. La strada sembra essere ormai definita, ma tutto ancora può succedere in futuro.