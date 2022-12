Serie A: grave infortunio, lungo stop

Grave infortunio in Serie A: un giocatore si è fermato e per lui è possibile un lungo stop. Nei prossimi giorni saranno effettuati tutti i controlli del caso.

La Serie A ormai è alle porte, ma un club rischia di non poter contare su un giocatore per diverso tempo. Il problema fisico, infatti, è più grave del previsto e questo non dovrebbe consentirgli di tornare presto in campo.

In particolare, il club di Serie A ha comunicato un infortunio importante e il rischio di uno stop lungo è probabile. Sicuramente nelle prossime ore il calciatore sarà sottoposto a degli accertamenti medici per avere un quadro più chiaro, ma la situazione non è sicuramente delle più semplici.

Serie A: infortunio più grave del previsto, tegola per il tecnico

La notizia di questo stop è stata sicuramente appresa con molta delusione e rabbia da parte dei tifosi visto che si sperava di poter ripartire senza dover fare i conti con gli indisponibili. Ma ora il tecnico dovrà trovare la soluzione e la società capire se intervenire sul calciomercato per sostituire il giocatore. Sicuramente una decisione sarà presa solamente dopo aver un quadro molto più chiaro sui tempi di recupero.

In attesa di capire i prossimi movimenti da fare, il Torino deve rinunciare a Pietro Pellegri, ai box per un infortunio al bicipite femorale. Come riportato dallo stesso club granata, gli esami hanno evidenziato una lesione e si dovranno aspettare ulteriori valutazioni strumentali per capire il grado e anche quando potrà tornare in campo.

Non sicuramente una buona notizia se si considera che il calciatore aveva appena recuperato proprio da un infortunio e che la sua fragilità muscolare potrebbe portarlo ad avere un recupero sicuramente più lungo rispetto al normale. Ma soprattutto è una seconda ipotesi che dovrà essere confermata dagli accertamenti medici e non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro.

Infortunio Pellegri: il Torino interviene sul mercato?

L’infortunio di Pellegri potrebbe portare il Torino ad intervenire in tempi brevi sul calciomercato. I granata nella prima parte di stagione hanno sicuramente dovuto fare i conti con diverse emergenze e, di conseguenza, Juric dovrebbe chiedere alla società uno sforzo per non dovere fare i conti ancora una volta con scelte obbligate in attacco.

Per questo motivo già nelle prossime ore i granata potrebbero fare gli accertamenti medici per avere un quadro più chiaro della situazione e capire gli eventuali tempi di recupero dal problema fisico. Solamente dopo il club deciderà se intervenire subito sul calciomercato oppure aspettare e valutare con attenzione l’attaccante giusto da regalare al proprio tecnico. Un passaggio fondamentale per consentire ai granata di ambire a traguardi importanti e non solamente alle prime dieci posizioni.