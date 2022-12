Calciomercato, nome nuovo per la Juventus: arriva dalla Liga

Calciomercato Juventus: i bianconeri puntano un giovane talento della Liga. Il calciatore ha detto già detto sì. Atteso a Torino nei prossimi giorni.

L’amichevole di domani contro i belgi dello Standard Liegi chiuderà il quadro delle amichevoli pre-ripresa che ha visto in campo la Juventus anche contro Rijeka e Arsenal. Due partite, quelle contro croati e inglesi, vinte egregiamente dalla Vecchia Signora che in testa ha già il match di mercoledì prossimo contro la Cremonese di Massimiliano Alvini.

Una sfida, quella dello Stadio Zini di Cremona, che servirà ai bianconeri per confermarsi in terza posizione, in piena zona Champions League, e per rosicchiare, magari, qualche punto a Milan e Napoli, impegnate rispettivamente contro Salernitana ed Inter. Reduce da sei vittorie consecutive senza subire reti, non dovrebbe essere un problema prevalere sui lombardi per i piemontesi che, nel frattempo, continuano a monitorare con attenzione anche il mondo del calciomercato dal quale, già nei prossimi giorni, potrebbe arrivare un gradito regalo per Massimiliano Allegri.

Stando infatti a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, alcuni emissari della Juventus domani voleranno in Spagna per assistere alla sfida tra Real Valladolid e Real Madrid, valevole per la quindicesima giornata della Liga, in cui l’osservato speciale sarà il terzino destro, Ivan Fresneda.

Calciomercato Juventus, Fresneda dice sì: affare vicino alla chiusura

Come detto, domani la Juventus sarà presente in Spagna per osservare da vicino il giovane del talento del Real Valladolid, Ivan Fresneda. Classe 2004, da poco nel giro della prima squadra, il terzino destro è il fiore all’occhiello del club di Ronaldo che, consapevole di non poter trattenere il proprio gioiello, si è già mostrato più che disponibile a trattare la sua cessione.

Su Fresneda hanno messo gli occhi molte big europee, ma la Vecchia Signora, stando anche a quanto riferito dal Diario di Valladolid recentemente, sarebbe in vantaggio su tutte le altre per l’acquisto del 18enne spagnolo il quale avrebbe fatto capire di gradire il trasferimento a Torino agli ordini di Massimiliano Allegri il quale, da qualche tempo a questa parte, sembra puntare molto sui giovani.

Qualora l’affare tra Real Valladolid e Juventus andasse in porto, il talentuoso difensore iberico andrebbe a ringiovanire e, allo stesso tempo rinforzare, ancora di più una rosa che può contare già sui vari Iling Junior, Miretti e Fagioli.

Juventus, vicina la firma di Fresneda, ma il Real Madrid non molla

Non solo la Juventus su Ivan Fresneda del Real Valladolid. Sebbene la Vecchia Signora sia ormai a un passo dall’ingaggiare il giovane terzino destro, dalla Spagna trapela la notizia secondo cui anche il Real Madrid di Florentino Perez abbia messo gli occhi sul laterale biancoviola.

Un Real Madrid che, esattamente come la Juventus, è infatti pronto a pagare la clausola da 30 milioni di euro inserita nel contratto che lega Fresneda al Real Valladolid che però, salvo clamorose sorprese, dovrebbe tenere in considerazione solo i piemontesi i quali, oltre a quella dei blancos, hanno battuto anche la concorrenza di Newcastle e Borussia Dortmund.