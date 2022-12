Juventus: tifosi infuriati, due giocatori nel mirino

In casa Juventus nervi tesi dopo la scelta di due giocatori. I tifosi non hanno assolutamente apprezzato una decisione.

Animi ancora tesi in casa bianconera dopo una decisione che ha coinvolto due calciatori della Vecchia Signora. Diciamo che i tifosi non hanno apprezzato una scelta e sui social hanno duramente criticato i propri beniamini.

In particolare, i tifosi della Juventus non hanno accettato una decisione da parte i due giocatori e da qui la scelta di criticarli. Il momento, infatti, è molto delicato e la speranza era sempre quella di poter contare su tutta la rosa. Ma alla fine Allegri sarà chiamato ancora una volta all’emergenza e diciamo che questo non è assolutamente piaciuto ai supporters bianconeri.

Juventus: tifosi infuriati, ecco cosa è successo

L’ambiente in casa bianconera non è dei più semplici e quanto sta succedendo in queste ultime ore rischia di portare ad un ulteriore strappo tra i tifosi e la squadra. Una decisione da parte di due calciatore non è condivisa da molti supporters e diciamo che sui social in molti hanno manifestato il proprio disappunto.

Secondo quanto riferito da Eurosport, Di Maria e Paredes non hanno nessuna intenzione di anticipare il rientro per aiutare la Juventus e quindi non saranno a disposizione contro la Cremonese. Una scelta che non è piaciuta ai tifosi considerando la possibilità da parte dei bianconeri di rientrare in corsa per lo Scudetto.

I due, però, non saranno a Torino prima del 2 gennaio e questo rende molto difficile un loro impiego il 4. Possibile un rientro in campo direttamente il weekend, ma l’ultima parola spetterà ad Allegri e anche alle loro condizioni. Sicuramente un peso maggiore, per quanto visto al Mondiale, lo ha l’assenza di Di Maria. Paredes poteva dare una mano in più a centrocampo, ma in quel ruolo le scelte ci sono e vedremo quali saranno i giocatori che il tecnico bianconero metterà in campo.

Ultime Juventus: con la Cremonese in emergenza

Sicuramente la decisione di Di Maria e di Paredes di non rientrare in tempo per la sfida contro la Cremonese mette in seria difficoltà la Juventus e Allegri. Soprattutto l’esterno offensivo poteva essere un’arma in più considerando il fatto che Chiesa non è ancora al meglio e Vlahovic quasi certamente non sarà a disposizione per il problema fisico che ormai gli dà problemi da tempo.

Vedremo quali saranno le scelte da parte del tecnico bianconero, ma nel reparto offensivo i giocatori sembrano essere contati. Qualche cambio in più a centrocampo e per questo motivo la decisione di Paredes dovrebbe avere una importanza minore. Ma, nonostante questo, i tifosi non hanno perdonato i calciatori e sono partite critiche importanti nei confronti dei due tesserati bianconeri.