Calciomercato, prendono Kessié, lo vuole l’allenatore

A sorpresa Franck Kessié potrebbe lasciare il Barcellona durante il calciomercato invernale: una big lo ha messo nel mirino su suggerimento del tecnico.

Sono stati sei mesi non facili per l’ex Milan in Spagna e nelle ultime ore sta prendendo piede addirittura un addio immediato considerando le difficoltà registrate alla corte di Xavi in questa prima parte di campionato.

Secondo quanto riferito da Sport, un club sarebbe disposto ad acquistare Kessié già durante la sessione invernale di calciomercato su suggerimento del proprio tecnico. Ora naturalmente la palla passa in mano al Barcellona e al giocatore, che sono chiamati a decidere se accettare l’offerta oppure se aspettare la fine della stagione.

Mercato: firma Kessié, affare da 15 MLN

Come detto in precedenza, questi sei mesi per l’ex Milan non sono stati sicuramente semplici. L’ivoriano era arrivato a Barcellona con la speranza di poter fare bene e magari competere per qualcosa di importante da subito. In realtà il rapporto non è mai realmente decollato ed alla fine anche i risultati non hanno permesso al calciatore di potersi togliere soddisfazioni. Da qui l’ipotesi di un addio per trovare maggiore continuità.

E dalla Spagna riportano di un forte interesse di calciomercato da parte del Tottenham per Kessié su consiglio di Conte. Il club inglese sarebbe addirittura pronto a mettere sul piatto una proposta di 15 milioni di euro per strappare il sì dei catalani.

Si tratta di una offerta sicuramente importante considerando anche il fatto che il calciatore è arrivato a zero in Spagna. Ora resta da capire se il Barcellona deciderà di dare il via libera a questa cessione oppure alla fine si opterà per concedere una nuova chance al calciatore e magari rinviare tutto all’estate. I ragionamenti sono in corso ed una decisione finale sarà presa solamente nelle prossime settimane considerando anche il fatto che il mercato è lungo e può succedere davvero di tutto.

Ultime Kessié: la Serie A resta alla finestra

La possibilità di un trasferimento di Kessié al Tottenham durante il calciomercato estivo esiste, ma la Serie A resta assolutamente in corsa e soprattutto alla finestra per capire meglio il destino dell’ex Milan.

In particolare l’Inter starebbe ragionando di riportare in Italia il giocatore magari la prossima estate considerando anche le possibili uscite a centrocampo. Diciamo che per il momento si tratta di una ipotesi, ma da febbraio il discorso potrebbe davvero diventare realtà soprattutto se il Barcellona continuerà a non utilizzare il calciatore in modo continuo.

E massima attenzione ad una squadra come la Juventus, da tempo sulle tracce del centrocampista e che ora potrebbe balzare in pole position soprattutto se in panchina ci dovesse essere Antonio Conte.