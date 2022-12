Inter, affare col Chelsea: si chiude a gennaio

Il Chelsea spinge per un calciatore dell’Inter già a gennaio, un’operazione di calciomercato che potrebbe chiudersi a breve.

La Premier League è tornata in campo, ripartita prima della Serie A. Il ‘Boxing Day’, l’appuntamento del 26 dicembre, un classico del calcio inglese, è andato in scena durante le festività natalizie. C’è l’Arsenal di Arteta davanti a tutti in classifica, con il Manchester City secondo che insegue, a 5 punti di distanza dalla capolista e poi la sorpresa Newcastle a chiudere il podio.

Un turno di campionato che però può già dare qualche indicazione di calciomercato. La sessione di compravendite invernale è alle porte anche in Inghilterra. Saranno diversi i movimenti a gennaio tra nuovi arrivi e possibili partenze, anche in Premier League. E una delle grandi deluse d‘oltremanica potrebbe fare spese in Italia, stando a quello che riporta il Corriere dello Sport.

Calciomercato Inter, Chelsea: obiettivo Dumfries

Il Chelsea, attualmente ottavo in classifica in campionato, sembra aver puntato un calciatore dell’Inter. A Londra, infatti, devono fare i conti con l’ennesimo infortunio di Reece James. Il secondo in meno di un mese, fatto che ha portato la squadra ‘a tuffarsi’ sul mercato con Denzel Dumfries dell’Inter che con il passare dei giorni potrebbe diventare un obiettivo di mercato dei Blues.

Non è un mistero, il fatto che il club nerazzurro sia costretto a cedere uno dei suoi big per fare cassa. L’olandese è reduce da un ottimo Mondiale con la selezione Oranje. Uno dei migliori uomini di Van Gaal e di conseguenza la sua valutazione è cresciuta, complici anche i tanti interessi nei suoi confronti.

James dovrebbe restare fuori un mese, un problema che da solo non giustificherebbe la spesa di 60 milioni di euro, la valutazione che l’Inter fa del suo laterale, già a gennaio. Ma l’ex Leeds visti i tanti stop ha ormai la fama di ‘calciatore fragile’, incline agli infortuni. E il Chelsea dopo una prima parte di stagione deludente, con il cambio di guida tecnica: da Tuchel a Potter che non sembra aver dato i frutti sperati, ha tutta l’intenzione di provare a risalire la classifica. Con l’obiettivo minimo di un piazzamento Champions.

La richiesta dell’Inter e il possibile sostituto

Un interesse che a dire il vero da lontano, perché da Londra seguono da qualche tempo l’ex PSV Eindhoven e il Mondiale in Qatar ha confermato ulteriormente le buone impressioni destate dal calciatore. In ogni caso serviranno 50-60 milioni per far cedere l’Inter, che avrebbe messo in conto la partenza dell’olandese, ma a giugno, con l’intenzione di fare cassa nelle prossima sessione di calciomercato.

Il Chelsea quindi è alla finestra, in questo momento la squadra più accreditata per arrivare a Dumfries, stando sempre alla stessa fonte. Nel frattempo però i nerazzurri si guardano intorno, alla ricerca del possibile sostituto. Il canadese Buchanan del Club Brugges resta un’opzione, ma la società belga difficilmente lo lascerà partire a gennaio. E in ogni caso servirà un’offerta corposa, anche in questo caso.