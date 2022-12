Inter: arriva dal Tottenham, scambio con De Vrij

L’Inter è molto attiva in chiave calciomercato e nelle prossime settimane potrebbe entrare nel vivo uno scambio con il Tottenham che coinvolge de Vrij.

La ripartenza della Serie A è ormai alle porte e sarà un mese di gennaio molto impegnativo considerando la presenza del mercato. Come ben sappiamo, non sarà semplice per le squadre riuscire a tenere i giocatori concentrati sul campo e quindi le società saranno chiamate a chiudere in anticipo le trattative.

E tra le possibili operazioni di calciomercato potrebbe esserci anche uno scambio tra Inter e Tottenham che coinvolge de Vrij. Il centrale olandese è in scadenza e il mancato rinnovo lo porta sicuramente tra i giocatori in partenza in questo gennaio.

Mercato: Inter arriva dal Tottenham, si chiude con uno scambio

Marotta è al lavoro per sciogliere il nodo de Vrij. L’olandese è in scadenza nel 2023 , a differenza di Skriniar, non sembra essere davvero vicino al rinnovo. Nelle scorse ore si è parlato addirittura di un interessamento da parte del Feyenoord, ma il centrale non sembra essere intenzionato a ritornare in patria almeno per il momento. La sua volontà è sicuramente quella di proseguire l’avventura in un campionato competitivo.

E quindi non possiamo escludere una operazione di calciomercato tra Inter e Tottenham: Emerson Royal in nerazzurro e de Vrij alla corte di Conte. Il centrale olandese, infatti, piace molto al tecnico italiano mentre, come confermato ormai da tempo ai media nazionali e inglese, l’esterno è uno dei nomi in casa nerazzurra per sostituire Dumfries.

E proprio l’olandese sembra essere il vero ago della bilancia della trattativa. Con una sua partenza (Chelsea favorito), Marotta potrebbe bussare alla porta di Paratici per iniziare a capire la fattibilità di questo scambio. In caso contrario sembra essere molto difficile l’arrivo del giocatore degli Spurs considerando il fatto di nn trovare continuità. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e quali saranno le scelte dello stesso club nerazzurro.

Ultime Inter: de Vrij è molto richiesto

Lo scambio tra de Vrij ed Emerson potrebbe consentire a Inter e Tottenham di soddisfare le proprie richieste in questo calciomercato. Ma allo stesso tempo i nerazzurri potrebbero utilizzare l’olandese come pedina di scambio in altre trattative senza arrivare alla scadenza del contratto di giuno.

Il Marsiglia sta seguendo da vicino il calciatore e sarebbe disposto a prenderlo a zero in estate per dare a Tudor un difensore di esperienza. Anche in questo caso, però, non possiamo escludere un anticipo dell’attivo del centrale attraverso uno scambio alla pari. Tutte riflessioni in corso, con i dubbi che saranno sciolti solamente nelle prossime settimane. Per il momento una cosa è certa: il rinnovo del difensore olandese sembra essere davvero molto complicato.