Juventus, telefonata decisiva: colpo Mondiale alle porte

Un obiettivo di calciomercato della Juventus avrebbe dato il suo ok per il trasferimento a Torino, pronto a indossare la maglia bianconera.

Sta per tornare in campo la Juventus di Massimiliano Allegri. Prossimo avversario, quello della ripartenza in campionato, è la Cremonese. Vuole riprendere alla grande la Vecchia Signora, nelle ultime 5 partite di Serie A sono arrivate 5 vittorie, successi che hanno rilanciato i bianconeri in classifica. Attualmente terzi con 31 punti in 15 partite e con l’obiettivo minimo del piazzamento Champions ben chiaro in mente, dopo le delusioni degli ultimi mesi.

Il futuro della Juventus però passa anche da quello che accadrà a gennaio, lontano dal campo di gioco. Con l’anno nuovo s’insedierà il nuovo presidente e il nuovo CdA e poi aprirà i battenti la sessione invernale di calciomercato. E la Juventus potrebbe far partire uno dei sui titolari per fare cassa e finanziare così eventuali nuovi arrivi.

Weston McKennie via per fare cassa

L’indiziato numero a lasciare a Torino, stando quanto scrive la Gazzetta dello Sport, è Weston McKennie. Lo statunitense, infatti, piace in Germania al Borussia Dortmund. Operazione che dovrebbe fruttare una trentina di milioni di euro, con l’americano che tornerebbe a giocare in Bundesliga. La Juventus lo acquistò nell’estate del 2020 dallo Schalke 04, dopo gli anni italiani.

Una cessione che quindi andrebbe a finanziare un nuovo colpo in mediana e in quella zona del campo la Vecchia Signora sembra avere un nuovo preferito. Alexis Mac Allister è l’obiettivo numero uno di mercato della Juventus, fresco Campione del Mondo con l’Argentina e calciatore in forza la Brighton, ha superato Sergej Milinkovic-Savic. Due obiettivi in ogni caso molto cari. Qatar 2022 ha senza dubbio alato i prezzi dei giocatori che hanno vinto la competizione iridata. Mentre per il serbo il presidente della Lazio non arretra dalla sua richiesta di 80 milioni, nonostante un contratto sempre più vicino alla scadenza.

Mac Allister, però, è il preferito anche per un altro motivo. L’argentino sempre secondo la stessa fonte, avrebbe già deciso la sua prossima squadra tra le tante pretendenti che lo vorrebbero in rosa. Sogna la Juventus il ragazzo, il suo sì è già arrivato. Convinto che questo sia il passo giusto in carriera, dopo aver conquistato la nazionale con il Brighton e poi aver giocato un Mondiale da protagonista con l’albiceleste.

Calciomercato Juventus: Mac Allister e la telefonata a casa

Un indizio in più che metterebbe l’eventuale trattativa sui binari giusti. Inoltre lo stesso calciatore avrebbe già telefonato alla sua famiglia, il padre (ex calciatore del Boca Juniors) e l’agente curano i suoi interessi, informandoli della sua scelta di sbarcare a Torino se i due club troveranno un’intesa.

Mac Allister alla Juventus rappresenta un autentico colpo di mercato per gennaio, o per giugno nella peggiore delle ipotesi. I bianconeri e il Brighton però, come detto, dovranno trovare un’intesa economica. Per ora non sono arrivate offerte concrete, ma solo semplici interessi e quello della Vecchia Signora, si aggiunge a quello dell’Atletico Madrid. Ma in questo caso a fare la differenza è la volontà del calciatore, che ormai sembra aver fatto la scelta.