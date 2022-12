Piquè ha tradito Shakira. Lo spagnolo incastrato dalla marmellata

Pique e Shakira si sono lasciati ormai da un po’ di tempo e in queste ultime ore è uscito un retroscena molto particolare. I dettagli.

Sono passati ormai più di sei mesi dalla separazione tra i due e sicuramente la loro storia continua a far discutere. Le voci sul perché della rottura sono state diverse anche se a decretare la fine del rapporto è stata la relazione con una giovane studentessa catalana.

E in queste ultime ore è uscito un retroscena sicuramente molto partire tra Piqué e Shakira. Forse il passaggio che ha portato alla fine della relazione tra i due e alla separazione. Una storia che per oltre 12 anni ha tenuto banco sui giornali e che ora fa parte solamente del passato.

Piqué-Shakira: spunta un retroscena, ecco il motivo della rottura

Le voci, come detto, sono state diverse e soprattutto in molti si sono sempre chiesti come la cantante è riuscita a scoprire il tradimento del suo compagno. Su questo diciamo che conferme ufficiali non ne abbiamo, ma dalla Spagna nelle ultime ore è uscito un retroscena molto particolare e che sembra confermare come proprio un prodotto alimentare ha portato la coppia a mettere fine a questa relazione.

Stando alle ultime informazioni riportate dai media iberici, Shakira è venuta a conoscenza della presenza della marmellata in casa e da qui l’ipotesi di una terza persona visto che Piqué non mangia questo cibo. Quindi il confronto con l’ormai ex compagno e l’arrivo a quella verità che forse la cantante non voleva mai sapere.

Infatti, in quel momento Piqué ha ammesso di avere una nuova relazione e la marmellata è uno dei cibi preferiti da parte dell’attuale fiamma dell’ormai ex difensore del Barcellona. Insomma, una amara scoperta che ha aperto un periodo non facile per la stessa artista. Fortunatamente ora per lei è tutto alle spalle ed entrambi hanno iniziato a vivere una vita completamente differente da quella precedente.

Il 2022 è stato un anno nero per le coppie storiche

La separazione tra Piqué e Shakira è stata solamente l’ultima di una serie di rotture che hanno caratterizzato questo 2022, da molti definito come l’anno nero per quanto riguarda le coppie storiche dello spettacolo, ma soprattutto del calcio.

Naturalmente in Italia per diverso tempo ha tenuto banco la vicenda tra Totti e Ilary, forse uno dei matrimoni che in molti immaginavano durasse fino alla fine. Ma le favole per nessuno esistono e anche queste coppie, considerate da tutti indistruttibili, possono non durare per sempre e le vicende riguardante l’ex capitano della Roma e Ilary e Piqué e Shakira ne sono un classico esempio.