Svolta Karsdorp: futuro deciso, firma con una big di A

Il futuro di Rick Karsdorp sembra essere ormai deciso in questa sessione di calciomercato: sempre più vicino il suo addio alla Roma.

La sessione invernale è ormai davvero alle porte e presto scopriremo il destino dell’esterno olandese. Come vi abbiamo raccontato più volte, la sua permanenza in giallorosso sembra essere molto complicata almeno se non ci sarà il chiarimento con Mourinho.

Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, la Roma in realtà ha già deciso il futuro di Karsdorp in vista del calciomercato invernale e questo avvicina la sua firma con una big di Serie A. Una trattativa che, almeno sulla carta, non sembra essere facile da portare a termine, ma diciamo la strada è davvero segnata.

Calciomercato: deciso il futuro di Karsdorp, ecco con chi firma

Il futuro dell’olandese è comunque ancora da scrivere anche se la sua permanenza con la maglia giallorossa è molto difficile. Come confermato dall’avvocato dell’esterno, la posizione della Roma è stata quella di difendere Mourinho e il mancato chiarimento rende davvero complicata una convivenza per il resto della stagione e da qui l’ipotesi di una cessione immediata.

Ma la Roma non ha nessuna intenzione di concedere sconti in questa sessione di calciomercato per dare via Karsdorp. Quindi da parte dei giallorossi l’obiettivo è quello di cedere l’olandese o a titolo definitivo, o con la formula del prestito con obbligo di riscatto o magari con uno scambio.

Tutto questo non rende facile la trattativa tra Roma e Juventus per provare a definire il passaggio di Karsdorp in bianconero nella prossima sessione di mercato. Sicuramente la società torinese è quella maggiormente interessata ed alla fine l’ipotesi scambio potrebbe essere quella ideale considerando anche il fatto che tra le fila di Allegri ci sono diversi giocatori che interessano ai giallorossi come lo stesso De Sciglio.

Resta da convincere Allegri, che proprio sull’ex Milan ha messo un veto. Anche se diciamo che alla fine potrebbe dare anche lui il via libera a questa ipotesi.

Ultime Karsdorp: l’Inter resta alla finestra

La Juventus, come detto, è la grande favorita per arrivare a Karsdorp in questa sessione di calciomercato, ma non possiamo escludere sorprese. E tra loro c’è sicuramente l’Inter di Simone Inzaghi.

I nerazzurri non hanno ancora sciolto i dubbi sul destino di Dumfries e, in caso di partenza dell’olandese, la scelta potrebbe cadere sul connazionale. Ipotesi non complicata da realizzare considerando i buoni rapporti che ci sono con la Roma, m resta difficile soddisfare le richieste del club capitolino.

Il futuro, quindi, è ancora da scrivere. Pe il momento la certezza è rappresentata dal fatto che Karsdorp non continuerà con la Roma. Una separazione obbligatoria considerando i diversi problemi avuti in stagione con Mourinho.