Calciomercato: è fatta per CR7, annuncio imminente

Cristiano Ronaldo sembra essere ormai vicino ad accordarsi con la nuova squadra: l’annuncio è atteso già prima dell’apertura del calciomercato invernale.

Il futuro di Cristiano Ronaldo sembra essere ormai deciso. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni e le mancate conferme da parte del diretto interessato, ormai l’accordo è davvero ad un passo.

Secondo le ultime indiscrezioni, CR7 ha già trovato l’accordo con la sua nuova squadra tanto da firmare il contratto prima dell’inizio ufficiale del calciomercato invernale. Ora resta da capire se l’annuncio arriverà direttamente nelle prossime ore oppure alla fine si attenderà il 2 gennaio. Un passaggio sicuramente non decisivo considerando il fatto che l’accordo è stato ormai trovato.

Mercato: svolta CR7, accordo trovato

Dopo un Mondiale da protagonista, il portoghese si è preso un periodo di riposo per ricaricare le pile in vista della nuova avventura. Tutto faceva presagire ad una fumata bianca solamente con l’anno nuovo, ma nelle ultime ore la situazione sembra essere nuovamente cambiata e l’intesa sarebbe già stata trovata.

Secondo i media arabi, Ronaldo avrebbe già firmato un contratto con l’Al Nassr fino al 2025. Accordo, quindi, trovato prima dell’apertura del calciomercato invernale ed ora non ci resta che aspettare l’annuncio ufficiale. Anche se non è da escludere che questo avvenga direttamente con l’anno nuovo.

Sicuramente l’accordo trovato è un passo avanti per lo stesso portoghese, che ora è pronto a ritornare a giocare e pensare al campo dopo un periodo difficile per diversi motivi. La sfida Arabia per lui rappresenta un qualcosa di importante da vincere e siamo certi che darà il massimo anche in un campionato dove il livello non è altissimo.

Vedremo se le aspettative saranno rispettate e se, soprattutto, riuscirà a terminare il contratto oppure si ritirerà prima. Molto dipenderà dal suo corpo e quindi la scelta sarà fatta stagione dopo stagione. Una cosa è certa: la presenza di Ronaldo in Arabia può cambiare molto per il movimento calcistico locale.

Ultime CR7: in Arabia per sponsorizzare il movimento calcistico locale

Il passaggio di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr in questa sessione di calciomercato rappresenta anche la giusta occasione per sponsorizzare il movimento calcistico arabo. Inutile dire che il Mondiale è stato un ottimo trampolino di lancio e in futuro tutto può ancora di succedere.

La speranza è quella di poter continuare il percorso di crescita e provare un giorno ad ambire a traguardi importanti. Per farlo c’è bisogno sicuramente di giocatori come il portoghese e quindi non ci resta che aspettare i prossimi anni per capire se l’arrivo di CR7 ha cambiato molto.

Per il momento ci accontentiamo di vedere il portoghese in campo nella speranza di ottenere risultati importanti e battere nuovi record.