Milan: Leao saluta, il sostituto arriva dalla Spagna

Il Milan sembra essere ormai rassegnata a perdere Leao e il sostituto potrebbe arrivare dalla Spagna magari già durante il calciomercato invernale.

Saranno settimane di riflessioni e di scelte importanti in casa rossonera. Come ben sappiamo, la situazione Leao non è assolutamente definitiva e sta prendendo sempre più piede l’ipotesi di un addio immediato se non ci sarà il rinnovo.

E non possiamo escludere che il Milan decida di lasciar partire Leao già durante il calciomercato invernale per andare a prendere il sostituto in Spagna. Il calciatore ha ormai definitivamente rotto con il suo club e per i rossoneri si tratta di una grande occasione per consentire a Pioli di disporre di un calciatore sicuramente di qualità e molto importante.

Calciomercato Milan: il sostituto di Leao arriva dalla Spagna, ecco chi è

Il futuro del talento portoghese sembra essere ormai lontano dai colori rossoneri. Il contratto è in scadenza nel 2024 e per il momento il tanto atteso rinnovo non è arrivato e quindi si inizia a valutare con attenzione cosa fare con il giocatore. A questo punto l’ipotesi più probabile è quella di una separazione durante l’estate, ma i rossoneri pensano con attenzione anche ad un addio immediato per non farsi trovare impreparati.

E dalla Spagna il Milan potrebbe cogliere l’occasione Ferran Torres del Barcellona per poter sostituire al meglio Leao già in questo calciomercato invernale. Lo spagnolo è ormai ai ferri corti con il club blaugrana e per i rossoneri si tratta di una grande occasione considerando le qualità dell’iberico.

Non sarà semplice portare il giocatore in Italia senza una cessione importante e per questo motivo ipotizziamo un approdo in Serie A alla corte di Pioli. E’ l’unico club in questo momento in grado di arrivare allo spagnolo con una cessione. E nessuno può ipotizzare una cessione del calciatore in estate visto che per il momento i blaugrana non pensano ad una conferma.

Ultime Ferran Torres: la valutazione del Barcellona

Secondo quanto riferito da fichajes.net, il Barcellona ha fatto una valutazione di calciomercato di Ferran Torres di 55 milioni di euro e quindi il Milan potrà arrivare al giocatore solamente con la cessione di Leao.

Resta possibile anche uno scambio visto che i blaugrana sono fortemente interessati al portoghese. In questo caso, però, bisognerà capire la volontà del portoghese di non giocare la Champions in questa seconda parte di stagione e sposare il progetto blaugrana.

Tutte riflessioni in corso anche se l’ultima parola in questo momento spetta a Milan e calciatore. Dovranno essere loro a decidere se ci sarà una separazione oppure magari continueranno insieme nella speranza di poter trovare un accordo per il rinnovo.