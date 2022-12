Milan, c’è l’ok: scambio con il City, a Manchester va Leao

Rafael Leao è destinato a lasciare il Milan in una delle prossime sessioni di calciomercato: c’è l’ok per uno scambio con il Manchester City.

Il matrimonio tra il Milan e Rafael Leao sembra essere destinato a terminare presto. Le richieste del portoghese per il rinnovo sono alte e i rossoneri ormai sono convinti di dover fare a meno del proprio talento già dalla prossima stagione.

Secondo quanto riferito dal Sun, infatti, il Milan è pronto a dare l’ok ad uno scambio di calciomercato con il Manchester City: in Inghilterra va Leao, in rossonero uno dei giocatori di qualità del club britannico, ma in rotta con Guardiola. Si tratta di una doppia opportunità per entrambi i club considerando la situazione dei giocatori inseriti nella trattativa.

Calciomercato: Leao al City, si chiude con uno scambio

Il Manchester City ha intenzione di fare sul serio per il talento portoghese. La squadra inglese ha dimostrato sicuramente di avere ancora delle lacune e Guardiola ha individuato nel numero 17 rossonero il giusto rinforzo per provare a fare quel salto di qualità, anche a livello internazionale, e provare a vincere tutto.

Secondo le ultime notizie che arrivano direttamente dall’Inghilterra, il Manchester City sarebbe pronto ad offrire al Milan uno scambio in una delle prossime sessioni di calciomercato: Leao alla corte di Guardiola e Grealish in rossonero. Si tratta di una grande opportunità sia per i club che per gli stessi giocatori.

Il club italiano, infatti, si priverebbe di un giocatore quasi in scadenza (l’attuale accordo finisce nel 2024), ma prenderebbe uno dei migliori talenti inglesi in cerca di riscatto dopo una esperienza non facile con i Citizens. Dall’altra parte una squadra che darebbe via forse la più grande delusione dell’era Guardiola e porterebbe in rosa uno dei giocatori più forti che ci sono in circolazione.

Insomma, le premesse ci sono tutte. Ora resta da capire se il Milan deciderà davvero di alzare bandiera bianca con Leao oppure proseguirà la trattativa per arrivare al rinnovo.

Ultime Leao: il Milan farà un’ultima proposta per rinnovare il contratto

L’interesse di calciomercato del Manchester City per Leao è reale e siamo certi che i Citizens faranno un tentativo con il Milan proponendo uno scambio con Grealish. Ma dall’altra parte gli stessi rossoneri proveranno un ultimo tentativo per arrivare ad un accordo per il rinnovo con il portoghese.

La strada è in salita per diversi motivi, ma la coppia Maldini-Massara proverà a strappare un sì del calciatore per poi magari, in caso di una offerta irrinunciabile, aprire ad una cessione senza il rischio di doverlo perdere a zero. I ragionamenti sono in corso da entrambe le parti, ma l’insidia Manchester City rischia davvero di complicare i discorsi tra Milan e Leao per il prolungamento del contratto.