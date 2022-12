Pedraza sbarca in Italia: firma con una big, Inter beffata

Il futuro di Alfonso Pedraza sembra essere ormai scritto: addio al Villarreal e possibile passaggio in una big di A già durante il calciomercato di gennaio.

Alfonso Pedraza è ormai uno dei giocatori destinati a cambiare squadra nelle prossime settimane. Il Villarreal, infatti, non lo considera come una pedina indispensabile e da qui la decisione di lasciarlo partire direttamente a gennaio.

L’Inter segue da tempo il calciatore, ma Pedraza rappresenta una occasione di calciomercato anche per un’altra big italiana. E non possiamo escludere che sia proprio questa a piazzare il colpo e a beffare l’Inter. Naturalmente sono in corso tutti i ragionamenti del caso e una decisione sarà presa solamente nelle prossime settimane.

Calciomercato: Pedraza in Serie A, Inter superata

Come abbiamo detto in precedenza, l’Inter è una delle squadre che da tempo seguono il calciatore e anche dalla Spagna confermano il possibile affondo dei nerazzurri in una delle prossime settimane. Secondo quanto riferito da AS, insieme al club milanese ci sarebbe anche il Leeds sulle tracce del giocatore.

Ma tra i due litiganti a godere potrebbe essere una terza squadra di Serie A: la Juventus. I bianconeri in questa sessione di calciomercato sono alla ricerca di un terzino come Pedraza e non possiamo escludere un loro tentativo durante gennaio. Sicuramente, come ben sappiamo, gli obiettivi sono altri, ma l’apertura alla cessione del Villarreal potrebbe portare Cherubini a sondare il terreno.

Per il momento si tratta di una ipotesi, ma noi non possiamo escludere nulla almeno fino a quando non sono state fatte tutte le valutazioni del caso. Stiamo palando sicuramente di un calciatore importante e di esperienza e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere delle certezze sul futuro dell’esterno.

Al momento, come detto, l’unica sicurezza è rappresentata dall’addio al Villarreal visto che ormai non sembra più rientrare nei piani del club spagnolo.

Ultime Pedraza: Serie A o Premier nel suo futuro

Il calciomercato invernale dovrebbe portare Pedraza in Serie A o in Premier. Come detto in precedenza, l’Inter è sul giocatore ormai da diverso tempo, ma ora la strategia nerazzurra potrebbe essere cambiata e la conferma di Gosens sembra allontanare definitivamente la possibilità di vedere lo spagnolo alla corte di Inzaghi.

L’esterno rappresenta anche una grande opportunità per la Juventus. I bianconeri, come precisato sopra, sono alla ricerca di un terzino sinistro e lo spagnolo è sicuramente il profilo giusto. Resta da capire se Allegri darà il via libera a questa operazione o chiederà altri giocatori. In corsa anche il Leeds. Gli inglesi in questo momento sembrano essere i grandi favoriti per la fumata bianca, ma la sessione è lunga e può succedere ancora di tutto.