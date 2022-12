Ultim’ora, condizioni Gianluca Vialli: arriva la notizia da Londra

Aggiornamenti importanti da Londra sulle condizioni di Gianluca Vialli, l’ex attaccante di Juventus e Sampdoria.

Gianluca Vialli continua a tenere in apprensione il mondo del calcio. L’ex attaccante della Juventus ormai da diversi giorni è ricoverato in ospedale per un ciclo di cure specifiche contro il cancro al pancreas.

E proprio in queste ore è arrivata una notizia molto importante da Londra sulle condizioni della bandiera della Sampdoria Gianluca Vialli. Un aggiornamento sicuramente importante per tutti i tifosi che amano l’ex attaccante oltre che capo delegazione con l’Italia campione d’Europa a Londra. Un ruolo che lui stesso ha lasciato poco prima di Natale per iniziare un percorso di cure molto intenso.

Sampdoria: condizioni Vialli, le ultime notizie da Londra

Giorni di apprensione e paura per tutti gli appassionati del calcio italiano. Le notizie poco prima di Natale si sono susseguite molto velocemente e i viaggi della famiglia verso la capitale britannica avevano fatto pensare al peggio. Indiscrezioni che, in realtà, non hanno mai realmente trovato conferma visto che la madre e le sorelle oltre che il nosocomio inglese hanno sempre mantenuto il massimo riserbo proprio per volere degli stessi parenti.

Ora, però, arrivano delle notizie molto importanti. Secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, le condizioni di Gianluca Vialli sono stabili e questo sicuramente lascia ben sperare per il futuro. L’ex attaccante, quindi, non ha avuto nessun peggioramento e la speranza di rivederlo il prima possibile in campo aumenta.

Sicuramente in questi giorni l’affetto a Vialli non è mancato. Il Sampdoria Club of England ha voluto lasciare uno striscione proprio fuori il Royal Marsden Hospital. Ma anche colleghi di tutto il mondo hanno deciso di mandare il proprio sostegno all’ex bomber blucerchiato con un messaggio sui social. Tutte conferme di quanto Gianluca sia amato da tutti e sicuramente questo per lui è una motivazione in più per continuare a lottare.

Per il momento da parte della famiglia si preferisce mantenere il silenzio, ma le notizie che arrivano da Londra sulle condizioni di Vialli sono sicuramente positive.

Ultime Vialli: tifosi di Juve e Samp pronto a sostenerlo da lontano

Nonostante le notizie che arrivano da Londra, in casa Juventus e Sampdoria continua ad esserci apprensione per le condizioni di Gianluca Vialli. I tifosi bianconeri hanno esposto uno striscione di incoraggiamento fuori dal proprio stadio nei giorni scorsi e siamo certi che lo faranno anche nella prossima giornata di Serie A.

Lo stesso dovrebbe succedere con i tifosi della Sampdoria. In una giornata che si preannuncia sicuramente molto toccante per tutti gli appassionati visto che si ricorderà anche un altro che con Vialli ha condiviso molte battaglie sia in campo che fuori dal campo: Sinisa Mihajlovic.