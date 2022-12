Serie A: ritorna de Paul, arriva subito

Rodrigo de Paul è ormai ai ferri corti con l’Atletico Madrid e il calciomercato invernale potrebbe vedere il suo ritorno in Serie A.

Rodrigo de Paul è sempre più lontano dall’Atletico Madrid. Il suo rapporto con il Colchoneros è ormai ai minimi termini e sembra essere molto complicato riuscire a ricucire in termini brevi e per questo motivo prende sempre più ipotesi la cessione.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, l’Atletico Madrid è ormai certo di doversi privare di de Paul durante il calciomercato invernale e prende piede sempre più l’ipotesi di un ritorno immediato in Serie A. Sono diverse le squadre che lo cercano e vediamo se alla fine si arriverà alla tanto attesa fumata bianca.

Calciomercato: arriva de Paul, ecco con chi firma

Le strade di de Paul e dell’Atletico Madrid sono ormai prossime alla separazione. Nonostante un Mondiale sufficiente, la squadra di Simeone non sembra avere nessuna intenzione di puntare su di lui e dalla Spagna sono certi che alla fine la cessione potrebbe arrivare subito per consentire di fare altri acquisti.

E il calciomercato invernale potrebbe vedere un ritorno di de Paul in Serie A. Inutile dire che il calciatore è molto cercato dai nostri club e questa potrebbe essere una opportunità importante per squadre come Juventus, Milan, Inter ed anche la stessa Roma, sempre alla ricerca di calciatori di qualità.

Si tratta di una trattativa non semplice per diversi motivi, ma un tentativo, come detto, ci sarà e vedremo se alla fine si riuscirà a piazzare davvero il colpo importante o ci saranno dei pass indietro almeno fino all’estate. Sicuramente la volontà di ritornare nel nostro campionato da parte del giocatore c’è e vedremo se si riuscirà a trovare un accordo immediato.

La strada sembra essere ormai segnata, ma tutto può ancora succedere visto che il calciomercato è lungo e quindi non possiamo escludere nulla almeno fino a quando non si è arrivati ad un accordo decisivo.

Ultime de Paul: la Serie A resta in pole position

La Serie A resta in pole position per de Paul soprattutto in ottica calciomercato estivo. Come detto in precedenza, in molti ipotizzano un possibile approdo del giocatore nel nostro campionato già a gennaio, ma molto dipenderà dalla volontà dell’Atletico Madrid a lasciarlo partire a certe condizioni.

Discorso diverso, invece, al termine della stagione. In estate possiamo dire che l’addio quasi certamente all’Atletico Madrid sarà definitivo e lo stesso calciatore ha voglia di provare una nuova esperienza nel nostro campionato per dimostrare le sue qualità. Naturalmente bisognerà trovare l’accordo anche con il club madrileno e quello è forse il grande ostacolo da superare.