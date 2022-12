Due big inglesi guardano in Serie A: l’offerta è monstre

Due squadre inglesi sono pronte a sfidarsi per un calciatore della Serie A, ma servirà un’offerta irrinunciabile per lasciarlo partire.

Stanno rientrando in Italia, tutti i protagonisti di Qatar 2022 che giocano in Serie A. Se la Premier League è già tornata in campo, con il ‘boxing day’ del 26 dicembre già archiviato e il nuovo turno alle porte (aprirà le nuove danze la sfida tra Wolverhampton e Manchester United oggi alle 13:30). Il campionato italiano, invece ha fissato la sua ripartenza per il 4 gennaio.

Club e allenatori hanno iniziato il conto alla rovescia per il ritorno in campo ormai da un po’, tra ritiri invernali, amichevoli e allenamenti nei centri sportivi. Ma con l’anno nuovo riaprirà i suoi battenti anche la sessione invernale di calciomercato, quella di gennaio. Ed è innegabile che i grandi protagonisti del Mondiale in Qatar siano tra i calciatori più appetiti di questo momento.

Amrabat: mondiale da protagonista e uomo mercato e gennaio

La competizione iridata ha modificato i prezzi dei cartelli e non solo, perché chi si è saputo mettere in mostra ora vanta pretendenti importantissime. Il caso di Sofyan Amrabat, da questo punto di vista è quello più eclatante. Pilastro del Marocco di Walid Regragui, ha conquistato uno storico quarto posto con la nazionale nordafricana e ora due big inglesi sono pronte a contenderselo. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, il centrocampista della Fiorentina e un ‘obiettivo di mercato sia del Liverpool di Klopp, che del Tottenham di Antonio Conte.

Domani tornerà a Firenze dopo le fatiche del Mondiale. Vincenzo Italiano è pronto ad accoglierlo a braccia aperte, ma il tecnico viola è consapevole della lunga fila di pretendenti per il suo mediano. Ci sono come detto le ricchissime inglesi, ma anche Atletico Madrid, Bercellona e Siviglia ci pensano per la sessione invernale di calciomercato, stando sempre alla stessa fonte.

Tutte però dovranno fare i conti con lo stesso ‘ostacolo’: Rocco Commisso. Il patron della Fiorentina è un suo estimatore è stato lui a volerlo alla Fiorentina, dopo averlo visto in azione in un match di campionato tra i viola e l’Hellas Verona. E per il marocchino ha sborsato venti milioni di euro nel gennaio del 2020. Servirà un’offerta ricchissima per convincere il patron della viola.

I quaranta milioni che il Liverpool è pronto ad investire però non basteranno, Klopp si è letteralmente innamorato calcisticamente di Amrabat durante il Mondiale. Una proposta che comunque potrà indurre a qualche riflessione. Commisso, però, sembra irremovibile. Anzi nella testa del presidente è già pronta la contromossa: rinnovare il contratto del calciatore, con un ritocco verso l’alto che lo porterebbe a guadagnare 2,5 milioni di euro a stagione.

Liverpool e Tottenham, 50 milioni per Amrabat

Con queste premesse quindi per il marocchino servirà un’offerta indecente. Anche perché Amrabat ha sempre parlato di “rispetto” nei confronti della Fiorentina, ma il calciatore è un obiettivo di mercato concreto sia per il Liverpool, che per il Tottenham di Antonio Conte. E proprio quest’ultimo non va sottovalutato, dato che nella sua nuova avventura inglese ha dimostrato grande attenzione per i calciatori della Serie A.

L’impressione è che per strappare il centrocampista ai viola servano 50 milioni. Un’offerta irrinunciabile, che taglierebbe fuori Atletico Madrid, Barcellona e Siviglia. Mentre le inglesi appaiono in piena corsa. Il futuro di Amrabat è tutto da scrivere.