Colpo Deulofeu: arriva subito, allenatore accontentato

A sorpresa Gerard Deulofeu potrebbe lasciare l’Udinese durante il calciomercato invernale: vicina la firma con una squadra su richiesta del tecnico.

L’Udinese rischia di perdere un delle sue stelle. Deulofeu, infatti, è finito nel mirino di un club e non possiamo escludere un tentativo già nelle prossime settimane magari sperando in una apertura da parte dei friulani.

Secondo quanto riferito dal Sun, una squadra su suggerimento del proprio allenatore è pronta a piazzare da subito il colpo di calciomercato Gerard Deulofeu. Si tratta di un affare non semplice da portare a termine per diversi motivi, ma siamo certi che la dirigenza un tentativo lo farà soprattutto per accontentare il proprio tecnico. E’ lui, infatti, ad averlo richiesto principalmente già a gennaio.

Calciomercato: prendono Deulofeu, arriva subito

Deulofeu è sicuramente uno dei calciatori più ricercati in questi ultimi mesi. L’Udinese ha sempre alzato un muro chiudendo tutte le porte ad una sua partenza nell’immediato, ma a gennaio la situazione potrebbe essere diversa visto che una squadra ha messo nel mirino il calciatore e non ha nessuna intenzione di deludere il proprio tecnico. Quindi un tentativo importante ci sarà, poi bisognerà capire la volontà dei bianconeri e del diretto interessato.

In particolare, Unai Emery ha chiesto all’Aston Villa di piazzare il colpo Deulofeu durante il calciomercato invernale. Il club inglese ha potenzialità economiche sicuramente importanti e questo dovrebbe far traballare l’Udinese da una possibile cessione del calciatore anche se la strada è lunga e tutto può succedere.

I bianconeri tenteranno anche in questa occasione di resistere ad eventuali offerte e tentativi, ma non sarà semplice e davvero tutto può succedere nelle prossime settimane considerando che il calciomercato è lungo. Per il momento, come detto, è solo una indiscrezione, ma tutto può succedere e vedremo cosa accadrà in futuro.

Si tratta di un colpo non semplice per diversi motivi, ma un tentativo ci sarà e vedremo se alla fine si arriverà alla tanto attesa fumata bianca.

Mercato: Aston Villa su Deulofeu, la volontà del calciatore

L’eventuale trasferimento di Deulofeu all’Aston Villa in questa sessione di calciomercato potrebbe essere deciso dalla volontà dello stesso calciatore. Lo spagnolo ha sicuramente voglia di fare un salto in una top e, di conseguenza, aspettare la fine della stagione e rifiutare la proposta arrivata dall’Inghilterra.

Naturalmente molto dipenderà anche dall’offerta che ci sarà da parte del club inglese che, come detto in precedenza, ha potenzialità economiche sicuramente molto importanti. Quindi nelle prossime settimane il futuro dello spagnolo potrebbe cambiare e la stessa Udinese costretta ad intervenire per dare al proprio tecnico un calciatore di assoluta esperienza e caratura e sostituire al meglio Deulofeu.