Milan: grave infortunio, lungo stop

Brutte notizie in casa Milan: un giocatore si è fermato per un infortunio alla spalla e si teme un lungo stop. Le ultime.

Il Milan non chiude l’anno nel migliore dei modi: sconfitta con il PSV Eindhoven e un problema fisico ad un giocatore che potrebbe creare problemi a Pioli in vista della ripresa del campionato.

Un giocatore del Milan, infatti, ha lasciato pochi minuti prima del fischio finale il campo per un infortunio alla spalla ed ora le sue condizioni dovranno essere valutate. Il rischio è quello di dover fare i conti con un lungo infortunio anche se per il momento non si hanno assolutamente delle certezze. Sicuramente nelle prossime ore si avranno maggiori informazioni anche sui tempi di recupero.

Milan: infortunio alla spalla, problemi per Pioli

Il nuovo problema fisico non consente a Pioli di trascorrere in tranquillità queste ultime ore del 2022. Come ben sappiamo, i rossoneri non possono permettersi altri errori in campionato per non perdere il treno Scudetto e questo stop rischia di creare diversi problemi alla compagine lombarda. Naturalmente le condizioni saranno valutate nelle prossime ore e solo in quel caso capiremo meglio la durata della sosta ai box.

L’infortunio alla spalla di Ballo-Touré comunque preoccupa molto il Milan considerando che Hernandez non è ancora rientrato in gruppo. Il 4 gennaio quasi certamente toccava a lui giocare dal 1′, ma ora il problema fisico lo porterà ad una mancata convocazione e quindi sarà Pioli a scegliere chi schierare in quel ruolo.

Non sicuramente una buona notizia e per questo motivo sono in corso tutti i ragionamenti e anche gli scongiuri per cercare di averlo a disposizione per la prima di campionato. I dubbi, comunque, sono ancora diversi e bisognerà aspettare qualche giorno per avere un quadro più chiaro della situazione. Un problema fisico che complica sicuramente i piani di Pioli e del Milan in una partita che i rossoneri non possono assolutamente perdere.

Ultime Milan: l’infortunio di Ballo-Touré complica i piani di Pioli

L’infortunio di Ballo-Touré complica molto i piani di Pioli e del Milan considerando il fatto che su quella fascia Hernandez non è ancora rientrato a pieni giri dopo il Mondiale e Florenzi è alle prese con un problema fisico.

Difficile in questo momento immaginare quali potranno essere le soluzioni e naturalmente toccherà a Pioli nei prossimi giorni riuscire a sciogliere tutti i dubbi e scegliere il giocatore giusto da schierare contro una squadra molto complicata come quella della Salernitana.

Tutti dubbi naturalmente che saranno sciolti solo a ridosso della sfida e in base alle condizioni di Ballo-Touré visto che, almeno per il momento, non si hanno particolari indicazioni sui tempi di recupero del calciatore rossonero.