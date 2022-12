Serie A: prendono Singo, si chiude con uno scambio

Wilfried Singo continua ad essere uno dei calciatori più cercati dai club di A in questo calciomercato invernale. E prende ipotesi uno scambio.

La sessione invernale è ormai alle porte ed uno dei protagonisti quasi certamente sarà Wilfried Singo. L’esterno del Torino piace a diversi club e toccherà ai granata decidere se trattenerlo fino a giugno oppure aprire ad una cessione immediata.

In caso di via libera all’addio, una big di Serie A sarebbe già pronta a fiondarsi sul calciatore per un colpo di calciomercato sicuramente importante. E nelle ultime ore sta prendendo l’ipotesi di uno scambio di prestiti per cercare di salvaguardare i conti. Riflessioni in corso e decisioni che saranno prese già nei prossimi giorni.

Calciomercato: colpo Singo, ecco con chi firma

Il futuro dell’esterno del Torino sarà deciso nel giro di poco tempo. Le richieste ai granata non mancano, ma Juric non sembra essere convinto al 100% della partenza del suo giocatore. Naturalmente molto dipenderà dalle offerte che arriveranno e fino a questo momento diciamo che ci sono stati solamente sondaggi.

Ma su Singo durante questo calciomercato invernale potrebbe fiondarsi la Roma per regalare a Mourinho un giocatore importante. Secondo quanto riferito da La Stampa, il Torino è fortemente interessato a Shomurodov e diciamo che non possiamo escludere l’inserimento dell’uzbeko come contropartita in caso di addio a titolo definitivo oppure uno scambio di prestiti fino al termine della stagione.

Si tratta di una operazione destinata ad essere impostata nelle prossime settimane. I giallorossi, infatti, andranno su Singo in caso di partenza di Karsdorp e quindi bisognerà aspettare l’addio dell’olandese per capire se ci potranno essere dei margini per arrivare alla conclusione di questa trattativa.

Una cosa è certa: il Torino nelle ultime ore sta spingendo per arrivare a Shomurodov e la Roma è pronta a sfruttare questa occasione per piazzare il colpo di calciomercato Singo. Un acquisto importante considerando sia la necessità di avere un terzino destro pronto che la possibilità di anticipare la concorrenza.

Ultime Singo: l’Inter sembra essersi defilata

La Roma in caso di offerta in questo calciomercato è la squadra sicuramente con più possibilità per arrivare a Singo. Inutile dire che il giocatore piace molto anche a Inter e Juventus, ma per il momento le due squadre sembrano essersi defilate.

I nerazzurri, infatti, potrebbero decidere di trattenere Dumfries e, di conseguenza, non puntare sul giocatore. I bianconeri, invece, pensano a Singo molto in ottica prossima stagione e quindi difficilmente potranno presentare un’offerta in questa parte di stagione.

Strada libera per la Roma di Mourinho, pronta a piazzare un colpo di calciomercato importante dopo la partenza di Karsdorp. E Shomurodov potrebbe essere la carta giusta per convincere i granata.