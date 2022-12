Serie A: torna Ferrero, ecco in quale club

A sorpresa Massimo Ferrero potrebbe tornare in Serie A da presidente: l’imprenditore romano è pronto a prendere le redini di un club.

Massimo Ferrero e la Serie A: un matrimonio che potrebbe nuovamente farsi. Dopo aver fatto un passo indietro per i problemi con la giustizia, l’imprenditore romano sembra essere ormai pronto a tornare e presto dovrebbe presentare una proposta importante per prendere le redini di un club.

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, Massimo Ferrero è pronto a ritornare in Serie A da presidente di un club. Una svolta improvvisa e un colpo di scena che fino a qualche settimana fa sembrava essere davvero impossibile. Ora la situazione, però, è cambiata e c’è molta curiosità per capire se si arriverà alla tanto attesa fumata bianca.

Serie A: colpo di scena, torna Ferrero

Un possibile ritorno di Massimo Ferrero nel mondo del calcio era iniziato a circolare nelle scorse settimane, ma per il momento mai nessuno aveva preso questa ipotesi come veritiera per diversi motivi. Ora, però, la situazione sembra essere nuovamente cambiata e quindi si inizia a pensare seriamente ad un suo ritorno nel massimo campionato.

In particolare, Ferrero starebbe pensando di ritornare in Serie A e prendersi nuovamente la proprietà della Sampdoria. Una pazza idea che prende sempre più piede considerando che l’imprenditore romano non ha voglia di lasciare questo mondo. Per farlo il trust Vidal sta trattando proprio con il romano per ottenere un bond convertibile da circa 30/35 milioni, in prestito biennale, dando in pegno il 100% delle azioni della controllante della Sampdoria SSH.

E in aiuto dell’ormai ex presidente doriano potrebbe arrivare un imprenditore, pronto a trattare con Ferrero e magari iniziare una esperienza in comune. Si tratta di una possibilità da non escludere e che soprattutto apre ad un ritorno dell’imprenditore romano nel massimo campionato dopo un lungo periodo di assenza.

Naturalmente la notizia non sembra essere condivisa dai tifosi che, come detto ribadito in più di una occasione, non amano l’ormai ex presidente e quindi sono pronti alla contestazione.

Ultime Sampdoria: la scelta di Ferrero l’unica possibile?

Bisogna precisare che il ritorno di Ferrero alla Sampdoria potrebbe essere l’unica possibilità per salvare il club doriano. Inutile negare che sono state diverse le trattative non andate a buon fine ed ora il futuro della squadra è sicuramente in dubbio e soprattutto ricco di incertezze.

A questo punto non possiamo escludere la possibilità di rivedere Ferrero al timone della Samp nella speranza di ottenere la salvezza ed iniziare a guardare con fiducia al futuro anche per la presenza di un nuovo socio, destinato sicuramente a cambiare le sorti del club.