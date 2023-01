Svolta Guardiola: arriva in Serie A, ecco con chi firma

Il futuro di Pep Guardiola potrebbe essere in Serie A. Il tecnico ha aperto all’addio al Manchester City e una big è pronta ad approfittarne.

Pep Guardiola in Serie A: un sogno destinato a diventare realtà nei prossimi mesi. Il tecnico, infatti, un po’ a sorpresa ha aperto all’addio al Manchester City e presto sono attese delle novità molto importanti.

Le dichiarazioni di Guardiola aprono ad una vera svolta per il tecnico e la Serie A resta una opzione considerando il suo passato. Una squadra lo ha messo nel mirino e potrebbe piazzare un colpo importante. Il discorso ora è stato rinviato alle prossime settimane e sicuramente le parole del tecnico fanno tremare molto gli inglesi.

Calciomercato: Guardiola in Serie A, ci siamo

Nonostante un rinnovo fino al 2025, il futuro del tecnico spagnolo deve essere ancora definito e tutto può succedere. L’iberico, come detto, ha aperto all’ipotesi di un addio ai Citizens soprattutto in caso di incomprensioni e da qui si possono ipotizzare soluzioni che, almeno fino a questo momento, non sono mai state pensate.

E l’addio di Guardiola al Manchester City può essere una grande possibilità per la nostra Juventus, considerando che i bianconeri non hanno ancora sciolto tutti i dubbi sul proprio tecnico. Quindi la strada è ancora da capire e il futuro sarà definito nelle prossime settimane.

Sicuramente stiamo parlando di un tecnico molto bravo e di qualità e per i bianconeri può essere il nome giusto per provare a ritornare a competere in Europa. Già in passato c’erano stati dei contatti e per questo motivo in futuro la nuova dirigenza potrebbe decidere di intraprendere un discorso con il tecnico per cercare di trovare la giusta soluzione.

Si tratta, come detto in passato, di una soluzione non semplice da raggiungere visto che c’è un contratto in scadenza nel 2025 e per il momento non sembrano esserci situazioni di difficoltà con il City. Per questo motivo le prossime settimane saranno fondamentali per capire meglio il futuro del tecnico.

Ultime Guardiola: il Brasile resta in corsa

Non solo la Juventus interessata a Guardiola in vista della prossima stagione o comunque di un futuro imminente. Il Brasile non ha nessuna intenzione di mollare e per questo motivo nelle prossime settimane ci potrebbero essere i primi contatti per provare ad arrivare ad una soluzione definitiva.

La strada è sicuramente piena di ostacoli per vedere il tecnico nel nostro campionato, ma sicuramente tutto può succedere e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro migliore della soluzione e capire il destino del tecnico che, come detto, per il momento sembra essere ancora al Manchester City.