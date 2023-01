Juventus, ritorno di fiamma: ecco la stella del Belgio

Gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulla Juventus riportano del ritorno di fiamma per un calciatore seguito a lungo in passato. Il nome.

È arrivato l’anno nuovo e gennaio segna la ripartenza del campionato e l’apertura della sessione invernale di calciomercato. Ma non solo perché con l’inizio del 2023 le squadre di calcio possono iniziare a pensare anche ai possibili colpi a parametro zero. Tanti, infatti, i calciatori vicini alla scadenza contrattuale che non hanno intenzione di rinnovare i loro accordi con i club di appartenenza.

Negli ultimi anni la Juventus si è mossa spesso in questa direzione. Portando a Torino diversi colpi dalla lista svincolati. Da de Light a Rabiot, passando per Ramsey fino ad arrivare ad Angel Di Maria, solo per citarne alcuni e fare riferimento al recente passato della squadra bianconera.

Calciomercato Juventus: idea Tielemans in cabina di regia

Non tutti però hanno rispettato le attese, rivelandosi autentiche delusioni. Altri invece hanno salutato la Juventus per andare a giocare altrove. Come nel caso di de Light, con cui la Vecchia Signora ha realizzato una ricca plusvalenza. I bianconeri però hanno messo nel mirino un nuovo colpo di mercato, sempre a parametro zero: Youri Tielemans.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, la Juventus starebbe ragionando sul futuro di Leandro Paredes. Arrivato in prestito dal PSG, l’argentino però non ha del tutto convinto, tra infortuni e prove in chiaroscuro. Inoltre ci sono anche i fatti legati all’espulsione contro il Monza. Il campione del Mondo ha subito chiesto scusa dopoil cartellino rosso, ma il comportamento del ragazzo non è piaciuto.

La Juventus quindi riflette sul suo futuro regista e Tielemans rappresenta per i bianconeri una vera e propria opportunità di calciomercato. La stella del Belgio è da tempo nei pensieri della Vecchia Signora. Con ogni probabilità il ragazzo lascerà il Leicester a fine stagione, con la prospettiva di strappare un ricco contratto. La Juventus però deve fare i conti con la concorrenza.

Il centrocampista, infatti, piace a tante squadre, e non potrebbe essere altrimenti. Entrato nei radar delle altre big europee pronte a contenderselo fin da subito, dato che da febbraio potrà firmare con quello che sarà il suo prossimo club. I bianconeri dovranno muoversi per tempo e stando sempre alla stessa fonte le prime mosse sarebbero già partite.

Juventus: il riscatto di Paredes e le intenzioni della nuova dirigenza

L’obiettivo è ovviamente quello di bruciare le altre contendenti. Una mossa che di fatto allontanerebbe la permanenza di Paredes a Torino, che a questo punto dovrebbe tornare a Parigi, una volta terminata questa stagione e scaduto il prestito. La Juventus per l’argentino, però, vanta il diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro più eventuali bonus.

Ma la prospettiva di prendere Tielemans nella prossima sessione mercato, a zero, sembra essere una prospettiva troppa ghiotta per la Juventus. Anche perché la nuova dirigenza bianconera cercherà di mettere in piedi operazioni e trattative più sostenibili a livello economico, rispetto al recente passato. Con queste premesse, quindi, il belga potrebbe essere il regista del futuro della Vecchia Signora.