Calciomercato: arriva Joao Felix, è fatta per 21 milioni

Joao Felix è destinato ormai a lasciare l’Atletico Madrid in questa sessione di calciomercato: per lui è pronta un’offerta da 21 milioni di euro.

Da stella e erede di Cristiano Ronaldo a esubero: questa è la parola discendente di Joao Felix, ormai pronto a cambiare squadra nel giro di davvero pochi giorni.

Secondo quanto riferito da The Athletic, Joao Felix in questo calciomercato invernale lascerà l’Atletico Madrid per una cifra di 21 milioni di euro. Si tratta di una operazione destinata a concludersi già nei primi giorni della sessione in corso ed una squadra sembra essere pronta ad affondare il colpo per regalarlo al tecnico. Naturalmente questa è una grande occasione per lo stesso giocatore, chiamato a rilanciarsi dopo un periodo non facile.

Mercato: prendono Joao Felix, ecco con chi firma

Joao Felix è pronto ad una nuova avventura. Dopo un periodo non sicuramente semplice per diversi motivi, il portoghese ha voglia di rilanciarsi e naturalmente provare a raggiungere risultati che in questo ultimo periodo sono mancati. E i club è assolutamente pronto ad approfittare di questa situazione.

In particolare Arsenal e Manchester United potrebbero sborsare una cifra di 21 milioni di euro nel calciomercato invernale per convincere l’Atletico Madrid a lascar partire Joao Felix. Si tratta, come detto in precedenza, di una operazione non molto costosa (conoscendo la qualità del giocatore) anche se con la formula del prestito.

Molto dipenderà anche dalla volontà del calciatore. Come ben sappiamo, il portoghese ha sicuramente voglia di iniziare una nuova avventura ed ora dovrà decidere se accettare l’offerta di una delle due squadre. Sembra essere molto difficile, conoscendo le cifre, un suo possibile approdo in Serie A immediatamente, ma naturalmente in estate la situazione è destinata a cambia e non possiamo escludere nulla.

Per ora, però, la fine della stagione è lontana e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire chi sceglierà Joao Felix in vista della seconda parte della stagione.

Ultime Joao Felix: la Juve e il Milan ci pensano per l’estate

Juventus e Milan sono pronti ad affondare il colpo su Joao Felix in vista del calciomercato estivo visto che i 21 milioni di euro sono una cifra complicata in questo momento da spendere.

Ma a fine stagione, soprattutto per i rossoneri, la situazione economica potrebbe essere completamente differente e la cessione di Leao consentirà a Maldini e a Massara di poter puntare tutto sul calciatore portoghese. Senza naturalmente dimenticare i bianconeri che, dopo un campionato molto difficile, dovranno dare vita ad una vera e propria rifondazione in diversi ruoli.