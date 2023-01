Carnesecchi in una big: ci siamo, sarà lui il nuovo portiere

Marco Carnesecchi è pronto ad approdare in una big: la squadra lo ha scelto come il nuovo portiere e la fumata bianca è davvero vicina.

Dopo il mancato passaggio alla Lazio per un grave infortunio, Carnesecchi sembra essere ormai vicino al salto di qualità e ad ambire ad obiettivi sicuramente più importanti di quanto fatto fino ad adesso.

Secondo le ultime indiscrezioni, Carnesecchi è stato individuato come primo obiettivo di calciomercato per la porta da una big e la fumata bianca è davvero vicina. La trattativa potrebbe essere imbastita già in questa sessione per poi magari chiuderla subito o aspettare direttamente giugno. Ma il futuro dell’ex Atalanta sembra essere segnato.

Calciomercato: Carnesecchi in una big, ecco con chi firma

Un inizio di stagione sicuramente travagliato per l’estremo difensore scuola Atalanta. L’infortunio alla spalla non gli ha permesso di approdare alla Lazio, ma soprattutto gli ha fatto saltare la prima parte di campionato. Nonostante questo, però, la Cremonese ha puntato su di lui e al rientro in campo affidato il posto da titolare. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e diversi club sono su di lui.

Secondo quanto riferito da La Stampa, Carnesecchi è l’obiettivo numero uno di calciomercato della Juventus per sostituire Szczesny in estate. I bianconeri, che da tempo avevano messo nel mirino sia lui che Donnarumma, avrebbero deciso di puntare tutto sull’ex Atalanta e il suo arrivo a Torino è previsto la prossima estate.

Ma non possiamo esclude che gli stessi bianconeri decidano di iniziare una trattativa proprio con il club orobico, squadra proprietaria del cartellino, sin da subito per anticipare la concorrenza e regalarsi un colpo importante. Questo, comunque, non dovrebbe cambiare le sorti del resto della stagione considerando che il portiere quasi certamente chiuderà la stagione alla Cremonese. Una grande occasione per trovare la giusta continuità oltre che naturalmente provare a crescere e avvicinare il grande sogno: giocare anche in Europa.

Ultime Carnesecchi: Mancini pronto a puntare su di lui

Il passaggio di Carnesecchi alla Juventus durante il prossimo calciomercato estivo potrebbe rappresentare una svolta anche in chiave Nazionale. Mancini sembra essere pronto a puntare su di lui per il futuro e ci aspettiamo ormai una sua presenza fissa insieme a Meret e Donnarumma considerando anche che Cragno non sta giocando più titolare.

Naturalmente in questo caso molto dipenderà anche della prestazione vista la presenza di altri due portieri che ormai sono diventati una sicurezza come Provedel e Vicario. Ma Carnesecchi è pronto al grande salto e a conquistare il posto di vice Donnarumma. Una grande occasione per lui sicuramente da sfruttare per fare il grande salto e puntare ad obiettivi importanti.